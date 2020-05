Festival Monstra traz-nos curtas para ver em casa

O festival de cinema de animação de Lisboa, que este ano celebra duas décadas, vai adaptar-se às circunstâncias com uma programação disponível online. De 25 a 31 de Maio há 169 filmes em competição para ver neste Monstra em Casa.

Em 2020, o festival de animação de Lisboa, marcado para 19 a 30 de Março, ia ter um olhar retrospectivo sobre os 20 anos de existência, com a exibição de alguns dos títulos mais importantes que passaram pelo grande ecrã. Agora, já com novas datas (25 a 31 de Maio), o Monstra ganha nova morada na plataforma Kinow e traz-nos 12 sessões e um total de 169 filmes entre as competições de Curtas, Curtíssimas (filmes até 2 minutos), Estudantes e a competição Portuguesa — todos para ver no conforto do lar.

Fernando Galrito, director artístico do festival, diz tratar-se de "uma partilha, um encontro, um festival de cinema de animação que decorre na casa de todos. É uma outra forma de comemorarmos os nossos 20 anos e de levarmos a todos os mais recentes e os melhores filmes de animação do Mundo".

Sobre a segunda parte do festival, onde se inclui o cinema de retrospectiva e a competição de longas-metragens, o plano é que chegue às salas habituais no final de Setembro.

Na competição de longas, The Swallows of Kabul (em cima), da dupla francesa Zabou Breitman e Eléa Gobbé-Mévellec, é um dos destaques, um filme sobre duas histórias de amor num Afeganistão sob o controlo taliban, que pretende celebrar a força e a beleza das mulheres. Já nas curtas, Sonhos Ilustrados, do japonês Koji Yamamura (Japão), nomeado para os Óscares em 2003 pelo filme Mt. Head, é um dos favoritos.

Há ainda uma secção inteiramente dedicada ao Brasil, a Anima BR, a acontecer no Cinema Ideal. Otto Guerra, cineasta e animador brasileiro, é uma das figuras centrais. Wood & Stock: Sexo, Orégano e Rock 'n Roll, Até que a Sbórnia nos Separe e Cidade dos Piratas, o seu mais recente filme, são confirmações.

Paralelamente, nos dias 30 e 31 de Maio, entre as 08.00 e as 13.00, a Monstra abre espaço na RTP2 para uma programação com filmes para os mais novos. São 10 horas de animação com filmes que iriam ser exibidos nesta edição do festival e outros de edições anteriores.

+ Concerto de Guns n' Roses no Passeio Marítimo de Algés adiado

Share the story