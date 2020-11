Festival Olhares do Mediterrâneo junta 55 filmes realizados por mulheres

O Olhares do Mediterrâneo – Women's Film Festival realiza-se entre 23 e 29 de Novembro, no Cinema São Jorge, ISCTE e online no Filmin.

God Exists, Her Name is Petrunya

É com o filme God Exists, her Name is Petrunya, da realizadora macedónia Teona Strugar Mitevska, que abre no Cinema São Jorge, pelas 19.30 de 25 de Novembro, a 7.ª edição do Olhares do Mediterrâneo – Women's Film Festival, totalmente composto por filmes assinados por mulheres da bacia mediterrânica. Mas antes, às 14.30 de dia 23, no ISCTE, há uma mesa redonda sobre a organização de festivais de filmes realizados por mulheres.

O festival decorre entre 23 e 29 de Novembro, com a exibição de filmes e a competição de longas-metragens (cinco títulos) e de curtas (21 títulos) a decorrer a partir de dia 25, no São Jorge, ISCTE e online no Filmin. A secção paralela Travessias exibirá, pelo seu lado, oito filmes dedicados à temática dos migrantes e dos refugiados. Na Começar a Olhar – Filmes de Escola estarão as fitas escolares. No encerramento, será exibido La Hija de un Ladrón, da espanhola Belén Funes (dia 29, São Jorge-Sala Manoel de Oliveira, 19.00), premiada como Melhor Nova Realizadora nos Goya.

Haverá ainda, ao longo da semana de duração do festival, mesas redondas, masterclasses e workshops, e será lançado o projecto de uma rede de festivais de realizadoras da bacia mediterrânica, com o apoio da Fundação Anna Lindh. Destaque-se também, incluído nestas iniciativas, o Awareness and Empowerment, um projecto educativo e de colaboração entre festivais de cinema no feminino, com parceiros que vão de Espanha e França à Palestina e Turquia, entre outros.

Toda a programação e mais informações aqui.

