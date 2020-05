Festival Panda adiado para 2021, a tempo de celebrar os 25 anos do canal

O festival infantil foi adiado para 2021. A decisão foi tomada pelo Canal Panda e pela Lemon Live Entertainment, responsáveis pela organização.

É um dia triste para os fãs da Abelha Maia, do Noddy, da Porquinha Peppa ou da Masha e do Urso. A 14.ª edição do Festival Panda, agendada para se realizar nos próximos meses de Junho e Julho em várias localidades, será adiada para 2021 devido ao surto de Covid-19.

A decisão foi avançada em comunicado pelo Canal Panda e pela Live Entertainment, que garantem, contudo, estar "a trabalhar com todos os parceiros na preparação de uma edição memorável do Festival Panda, quer através dos espetáculos de palco, quer através das diversas animações e atividades disponíveis no recinto, para garantir a todas as crianças e aos seus familiares um regresso muito especial."

O Festival Panda, pensado para famílias com crianças entre os 2 e os 10 anos, recebeu 75 mil visitantes em 2019. A próxima edição será então em 2021, ano em que o canal vai celebrar também o seu 25.º aniversário.

+ LU.CA celebra dois anos no Dia da Criança com festa online

Share the story