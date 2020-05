LU.CA celebra dois anos no Dia da Criança com festa online

Uma estreia, uma conversa e uma “Playlist para celebrar de manhã à noite”. O LU.CA faz anos no Dia da Criança e convida pais e filhos a juntarem-se à festa. A programação online estreia na segunda e regressa em força no fim-de-semana seguinte.

O projecto artístico de Susana Menezes, dedicado em exclusivo a crianças e adolescentes, foi inaugurado a 1 de Junho de 2018. Passaram-se dois anos desde a primeira festa, que durou três dias, das três da tarde às oito da noite.

Este ano, o LU.CA volta a comemorar com a mesma vontade, mas à distância. Primeiro com uma “Playlist para celebrar de manhã à noite”, com curadoria dos Djs Bandido$, para pôr a tocar a partir da conta de Spotify do teatro. Depois com um espectáculo e uma conversa online.

“É um segundo aniversário diferente, sem dúvida, mas não queríamos deixar de dar ao nosso público motivos para dançar e em que fazemos questão de lhes oferecer um pouco da experiência que têm ou podem ter, quando nos voltarem a visitar”, explicou à Time Out Inês Bernardo, do Departamento de Comunicação do Teatro Luís de Camões.

No Dia da Criança, 1 de Junho, junte a família toda para a estreia de Não se deixem enganar! – um conto panfletário, às 18.00, no Facebook. É o primeiro conto original do grupo Histórias Magnéticas, que este ano celebra uma década de existência. Segue-se uma conversa com o músico Sérgio Pelágio e a coreógrafa e bailarina Sílvia Real. Ambas as propostas vão ficar disponíveis, durante uma semana, para ver ou rever no site do teatro.

No fim-de-semana seguinte, 6 e 7 de Junho, estreia o projecto LABOR. Pelo segundo ano consecutivo, o LU.CA lançou o desafio às escolas de construírem, a partir de um texto de teatro, uma peça que seria apresentada no teatro. “A peça, escrita por Miguel Castro Caldas, estava a ser trabalhada, com o apoio de quatro artistas, quando os condicionamentos por causa da pandemia global nos restringiram todos às respectivas casas. Neste novo contexto, artistas, estudantes e professores decidiram não só continuar com o projecto como explorar o que este cenário e as ferramentas digitais disponíveis têm para oferecer”, revela Inês Bernardo.

O resultado será apresentado em dois momentos, no sábado e no domingo, sempre a partir das 17.00. Ao mesmo tempo, Miguel Castro Caldas e Sara Franqueira, a coreógrafa do projecto, vão também apresentar dois projectos a partir do mesmo texto, inspirados pelo espírito empreendedor dos pequenos actores.

O LU.CA continuará também, ao longo do mês, a partilhar recomendações de leitura, na Biblioteca do Público Online, com a ajuda de artistas, cenógrafos, actores e todos aqueles que fazem o espectáculo acontecer.

