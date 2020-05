Padrão dos Descobrimentos reabre com uma semana de entrada gratuita

O Padrão dos Descobrimentos volta a abrir na segunda-feira, com novos horários e novas regras. Se aproveitar para visitar o monumento até 31 de Maio, não terá de puxar os cordões à bolsa.

A reabertura do Padrão dos Descobrimentos, em Belém, está prevista para a próxima segunda-feira, 25 de Maio. Além dos novos horários, há ainda regras para garantir a segurança de todos, como a limitação do número máximo de visitantes, nomeadamente de duas pessoas no miradouro e oito na exposição temporária “Belém Demolir para Encenar”. Passa a ser proibida a entrada de grupos com mais de cinco pessoas.

O uso obrigatório de máscara dentro do edifício, o respeito pela distância de segurança de dois metros entre visitantes e o cumprimento do circuito expositivo fazem também parte do leque de medidas implementadas para garantir o menor risco de contágio da Covid-19. Haverá ainda disponível desinfectante para as mãos.

A entrada será gratuita até 31 de Maio. Para mais informações, basta consultar o site do Padrão dos Descobrimentos.

Padrão dos Descobrimentos (Belém). Seg-Sex 11.00-17.00 (última entrada às 16.30). Sáb-Dom 11.00-18.00 (última entrada às 17.30).

+ Tudo o que está aberto e o que vai reabrir em Lisboa

Share the story