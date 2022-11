Festival Play procura miúdos para se juntarem ao júri

Se tem aí em casa uma criança com mania que percebe de cinema, não se esqueça de a inscrever no festival de cinema infantil a partir de 5 de Dezembro. O Play regressa em Fevereiro de 2023.

O Festival Play regressa à cidade em 2023, entre 25 de Fevereiro e 5 de Março, para a sua 10.ª edição. Ainda falta, bem sabemos, mas há uma coisa que precisa de saber já: as inscrições para o Júri Júnior, o “júri mais cobiçado” do festival de cinema infantil, segundo a organização, abrem no dia 5 de Dezembro. Sim, leu bem: os mais novos vão poder opinar sobre as melhores curtas, basta candidatarem-se e terem entre 6 e 16 anos.

“O PLAY, que nasceu graças a uma campanha de crowdfunding, tem apresentado, ano após ano, o melhor cinema. Em cada edição, seleccionam-se filmes que convidam os mais novos a reflectir sobre o mundo e/ou a descobrir algo mais sobre a sua realidade”, lê-se em comunicado do Festival de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, que no próximo ano se divide entre o Cinema São Jorge e a Cinemateca Júnior.

A programação vai incluir mais de 150 filmes, com temas como acção climática, igualdade de género e inclusão. E, uma vez que o público que tem seguido o Play está cada vez mais crescido e se pretende acompanhar a intensidade da adolescência, foi criada uma nova categoria de filmes: a secção para maiores de 13 anos. Realizado por Shamira Raphaëla, Shabu – que acompanha as aventuras e desventuras de um jovem de 14 anos – será um dos títulos em exibição.

Outra novidade da edição comemorativa dos 10 anos é o Laboratório de Cinema Infantil, "um concurso de ideias e um encontro entre criadores" que pretende promover a produção de cinema infantil em Portugal.

Para mais informações, basta estar atento ao site do festival, em constante actualização.

