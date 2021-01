Festival Play regressará apenas no Verão

A 8.ª edição do PLAY – Festival Internacional de Cinema Infantil e Juvenil de Lisboa, que estava agendada para Fevereiro, regressará ao Cinema São Jorge e à Cinemateca Júnior apenas no Verão. O evento decorrerá, pela primeira vez, ao longo de três fins-de-semana, de 28 de Junho a 18 de Julho.

“Cumprindo todas as regras de segurança, luzes apagadas, famílias sentadas nas cadeiras, sem apertar o cinto mas com a devida distância, vamos voltar a carregar no play para levantar voo – e sonhar”, lê-se em comunicado do festival.

A programação original poderá ainda sofrer alterações, mas sabe-se que, no total, vão ser apresentados mais de 100 filmes, todos inspirados em temas como a diferença e até “o direito a mudar de opinião”. Além das sessões para bebés, deverá continuar a haver sessões para diferentes faixas etárias (dos três aos cinco, dos seis aos nove e dos dez aos 13 anos), bem como ateliês e o cine-concerto de Norberto Lobo.

