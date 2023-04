Festival Política: cinema, música e conversas sobre a Pós-Democracia

Um ano antes de celebrar meio século da revolução de Abril, debater os perigos que a democracia enfrenta actualmente é o objectivo de mais uma edição do Festival Política. No próximo fim-de-semana, de 21 a 23 de Abril, o Cinema de São Jorge abre portas à música, ao cinema, ao humor, a exposições de fotografias, debates e actividades para crianças direccionadas para a defesa da democracia e da cidadania.

Entre os destaques do cartaz, está Seleção Portuguesa: 10 milhões de convocados, uma conversa cantada pela artista e activista de Setúbal, A Garota Não. Um manifesto escrito propositadamente para a ocasião, em que partilha as mudanças em que acredita e os temas que a inquietam.

Selma Uamusse também recorre à música como papel de intervenção. A artista vai reunir várias mulheres numa conversa em torno do contributo feminino na construção de uma sociedade mais justa, a partir de lugares de fala distintos. De conversas de mesa para o palco, chega MC de Chelas. A rimar em crioulo badiu, a artista afirma-se enquanto mulher no rap nacional.

O humor também se inclui no cartaz e Fernando Alvim vai tomar conta do palco com os prémios Monstros do Ano. Numa “edição quase política”, o radialista vai homenagear os portugueses que têm uma palavra por dizer sobre o nosso país e o mundo.

O cinema, que já costuma andar de mãos dadas com o festival, volta a invadir as três salas do São Jorge com 21 filmes. Destaca-se o documentário Novíssimas cartas portuguesas, em que um grupo de mulheres se questiona sobre a situação actual da luta feminista, com forma de assinalar o 50.º aniversário do livro Novas Cartas Portuguesas.

Junta-se ainda o filme documental Absconded. Young Russians On The Run, que acompanhou as duas primeiras semanas da invasão da Ucrânia pela Rússia. Directamente da vizinha Espanha, chega a longa-metragem Alcarràs. Vencedora do Urso de Ouro no Festival de Berlim, em 2022, a realizadora catalã Carla Simón traz ao ecrã do São Jorge a história de uma família de agricultores e a sua luta por novas formas de sustento, após o proprietário dos terrenos ter abatido árvores para instalar painéis solares.

As curtas-metragens também fazem parte desta selecção cinematográfica. Mulheres Que Lutam, uma coletânea de histórias femininas oriundas dos Estados Unidos, Brasil e Alemanha, e Portugal ao espelho são algumas das fitas em exibição.

As conversas Cara-a-Cara com deputados não vão deixar de fazer parte da programação do Festival Política. Durante cinco minutos, os cidadãos vão poder dialogar com alguns representantes de partidos com lugar na Assembleia da República.

O festival também foi pensado para os mais pequenos. Durante os três dias, também podem fazer parte de conversas e debates sobre consciencialização cívica e individual, na oficina O que é a Liberdade? Há ainda um espetáculo de teatro infantil e o atelier Não se deixem enganar! Um conto panfletário de 2019.

Durante o festival, vai estar patente a exposição de fotografia “Revelação”. As imagens retratam os preconceitos vividos pelas crianças e jovens ciganos. Também vão estar expostos os trabalhos fotográficos de Isa Marques e Airton Cesar Monteiro.

Todas as actividades e eventos que vão acontecer no Festival Política são de entrada livre e acompanhadas por interpretação em língua gestual portuguesa. Os bilhetes gratuitos, para cada sessão, devem ser adquiridos na bilheteira do Cinema de São Jorge, apenas no próprio dia.

Avenida da Liberdade, 175 (Avenida). Sex-Dom, vários horários. Entrada Livre

Texto editado por Mauro Gonçalves.

+ No Dia dos Monumentos e Sítios, a entrada é gratuita e há programas para todos

+ Luxo, exotismo e estatuto. O poder dos leques em exposição no Museu do Oriente