No Dia dos Monumentos e Sítios, a entrada é gratuita e há programas para todos

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) volta a associar-se às comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra anualmente a 18 de Abril, com entrada gratuita nos 25 museus, monumentos e palácios sob a sua gestão. Sob o mote “Património e Mudança”, o programa conta também com mais de 200 actividades, que decorrem de norte a sul do país e ilhas e se concentram maioritariamente entre os dias 18 e 23 deste mês. O arranque está marcado para a próxima terça-feira, a partir das 10.00, no Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.

“O património transforma-nos e, simultaneamente, ajuda-nos a adaptarmo-nos a um mundo em constante mutação. Exemplo disso são os monumentos e edifícios históricos que se apresentam como modelos de boas práticas de sustentabilidade e inovação para o desenvolvimento de novas soluções arquitectónicas adaptadas às alterações climáticas, ou até no uso de recursos locais, reduzindo desta forma a pegada de carbono com a exportação de materiais. Entre vários bons exemplos, pretende-se transmitir ao público que o conhecimento e as práticas tradicionais, assim como a versatilidade do património cultural podem fazer parte das soluções face a um mundo em mudança”, lê-se em comunicado da DGPC.

Em Lisboa, destacam-se, por exemplo, diferentes visitas no Museu Nacional dos Coches, no Palácio Nacional da Ajuda e no Museu Nacional de Etnologia; um concerto nocturno, que celebra os 400 anos da morte do compositor inglês William Byrd, no Mosteiro dos Jerónimos; duas conferências, sobre a importância da família Palmela no século XIX, no Museu Nacional do Traje; e a sessão de apresentação do projecto “Inspirações Sonoras”, seis curtos vídeos musicais concretizados em parceria com a Videoteca da Câmara Municipal de Lisboa, no Panteão Nacional. Todas estas actividades acontecem durante o dia 18 de Abril e são gratuitas. Mas há muitas mais propostas para descobrir na capital e fora dela.

A programação completa está disponível para consulta online e pode ser pesquisada com a ajuda de diferentes filtros, nomeadamente por distrito, concelho, tipo de actividade e sítio/local.

