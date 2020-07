Festival Política regressa ao São Jorge em Agosto com Brasil na mira

Ambiente é o tema central da 4.ª edição do evento que quer aproximar as pessoas da política. Acontece entre 13 a 16 de Agosto.

A 4.ª edição do Festival Política, que estava prevista decorrer no âmbito da programação do Abril em Lisboa, foi adiada por culpa da pandemia mas regressa ao Cinema São Jorge em Agosto, entre os dias 13 e 16, com debates, filmes, performances, exposições e espectáculos de música e humor, todos gratuitos. Tem o Ambiente como tema central e, pela primeira vez, um país-foco.

Na edição de 2019 debateram-se as problemáticas da abstenção, dos direitos humanos e da Europa. Em 2020 o festival propõe-se falar do ambiente, convidando à reflexão sobre as sociedades actuais e os moldes em que são geridos os ecossistemas. Mas nesta edição, falar-se-á também do Brasil, que estará em destaque em vários momentos do festival, desde a actuação da dupla Venga Venga (14 Agosto, 22.30) até ao debate “O que se passa no Brasil?” (15 Agosto, 18.00).

"Um festival que exalta as liberdades jamais poderia ser suspenso numa época de assinalável enfraquecimento de muitas delas. Através das artes e do debate, este ano a reflexão foca-se no Ambiente tendo em vista, mais uma vez, alcançar o objectivo principal do festival: adubar o pensamento crítico democrático que subjaz à transformação social que o mundo reclama", reforça Bárbara Rosa, co-directora artística do Festival Política, um conceito da Associação Isonomia, com co-produção da EGEAC e da Produtores Associados.

Na programação, destaca-se a exposição da artista Carolina Maia (patente no São Jorge durante todo o festival), o debate “A exploração da gente para a exploração da terra”, com moderação do projecto de media independente Fumaça (13 Agosto, 18.00), as sessões de cinema com os vencedores dos prémios Green Film Network (13 Agosto, 21.30) e a exibição de Injustiça, das norte-americanas Cynthia Wade e Sasha Friedandero, longa-metragem da última edição do CineEco (16 Agosto, 21.30). O humorista Diogo Faro, conhecido como Sensivelmente Idiota, também terá palco para falar sobre o estado do mundo, dos direitos humanos ao ambiente, passando pelas discriminações e preconceito (15 Agosto, 21.30). Pode consultar o programa completo aqui.

As actividades são todas gratuitas, mas é necessário fazer o levantamento de bilhetes na bilheteira do Cinema São Jorge. A organização reforça ainda que serão cumpridas todas as recomendações da Direcção-Geral de Saúde.

