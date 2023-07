Festival POPular chega a Lisboa com música, teatro e animação de rua

O POPular Inatel – Festival Itinerante já está na estrada desde Maio. Depois de passar por Vale de Cambra, Águeda, Torres Novas e Batalha, chega esta quinta-feira, 6, ao Palácio Baldaya, em Lisboa. A programação, que se prolonga até domingo, 9, inclui desde concertos até espectáculos infanto-juvenis e animação de rua.

A festa começa às 22.00 com um concerto de Bia Maria, que se estreou em 2019 com o single “Mal Me Queres, Bem Me Queres” e prevê lançar o seu primeiro álbum este ano. Segue-se, na sexta-feira, 7, uma performance do Mafrada, o grupo de canto tradicional de Benfica, que vai ocupar o adro da Igreja de Benfica pelas 20.00, antes do concerto dos Siricaia – duo aveirense constituído por Susie Filipe (percussão e voz) e Vítor Hugo (voz e guitarra) – no Palácio Baldaya, pelas 22.00.

No sábado, 8, o festival arranca às 10.00, com um teatro dos robertos (um género popular português de teatro de marionetas), pelo Grupo de Teatro Valdevinos. Às 16.00, Fernando Barroso e Sebastião Antunes dão um concerto no adro da Igreja de Benfica; e Anaquim toca às 22.00 no Palácio Baldaya.

Por fim, no domingo, 9, a programação inclui uma oficina de marionetas com o Grupo de Teatro Valdevinos (11.00), no Palácio Baldaya, e um concerto do trio de Edu Miranda (16.00), no adro da Igreja de Benfica. Ainda no Palácio Baldaya, a partir das 17.00, deve realizar-se a 4.ª edição do Festival de Folclore Luso-Espanhol, organizado pelo Grupo de Danças e Cantares do Minho.

A entrada é gratuita para qualquer uma das actividades previstas, mas atenção, está sujeita à lotação do espaço. Depois desta edição em Benfica, o festival itinerante segue para Horta, nos Açores (14-16 Jul), e Tavira, no Algarve (27-30 Jul).

Palácio Baldaya: 6-9 Jul, Qui 22.00, Sex 22.00, Sáb-Dom 10.00. Entrada livre

