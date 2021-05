Festival Rama em Flor arranca com uma angariação de fundos musical

O Rama em Flor, Festival Comunitário Feminista Queer, começa este sábado no Núcleo A70 com uma angariação de fundos. Luís Severo, Filipe Sambado e CARA//VAG//YO são os artistas convidados para uma matiné musical.

À terceira é de vez e para esta esta edição o Rama em Flor conseguiu um pequeno apoio financeiro da Câmara Municipal de Lisboa. Mas para garantir um financiamento mais adequado aos gastos de produção, o festival organizou uma angariação de fundos marcada para a tarde de 15 de Maio, sábado, no Núcleo A70. Luís Severo, Filipe Sambado e CARA//VAG//YO são os nomes do cartaz.

O evento está marcado para as 16.00 e o donativo mínimo para ver os concertos está fixado nos 6€, mas para assistir ao DJ set da dupla CARA//VAG//YO, de Beatriz Valleriani e Kamila Costa, a entrada é livre até ao limite de lotação. Luís Severo leva ao Núcleo A70 um concerto a solo com canções do seu repertório, distribuído por três álbuns: Cara d'Anjo (2015), Luís Severo (2017) e O Sol Voltou (2019). Já Filipe Sambado editou em 2018 o trabalho Filipe Sambado & Os Acompanhantes de Luxo e depois Revezo em 2020, no mesmo ano que participou no Festival da Canção com o tema "Gerbera Amarela do Sul".

A programação do Rama em Flor prolonga-se até Setembro, uma edição alargada que aborda temáticas como as questões raciais, cuidados trans, afectos e redes de proximidade, ecofeminismo e curadorias queer. O destaque vai para a música, num programa que inclui perto de 30 artistas, mas que também se estende por uma série de passeios pelos espaços verdes e pelas ruas de Lisboa. Saiba mais aqui e visite também o site oficial do Rama em Flor.

Regueirão dos Anjos, 70 (Anjos). Sáb 16.00.

