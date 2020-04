Festival Veggie Vibes acontece online e vai doar refeições a profissionais de saúde

Não podendo ter uma edição física, que estava agendada para este mês, o festival de street food vegetariana e vegan Veggie Vibes vai acontecer online, a partir desta sexta, e em moldes solidários. Os visitantes virtuais podem escolher os expositores, fazer uma doação e a refeição será entregue aos profissionais de saúde.

A pandemia da Covid-19 transportou o evento para o próprio site, onde foi criado o separador Todos Juntos, que serve de palco virtual desta iniciativa em parceria com a empresa de inovação i94.Co™.

"É uma iniciativa de emergência dado o momento que vivemos”, explica em comunicado Ariadine Varreira, CEO da i94.Co™. “Sabemos que devemos agir à medida das necessidades dos cidadãos para preservar a saúde de todos e a vida do nosso Planeta, portanto estamos atentos para criar outras soluções”. O festival arranca esta sexta, dia 10, a partir das 08.00, e quer jogar em duas frentes: ajudar os profissionais de saúde que estão no combate à pandemia e, ao mesmo tempo, apoiar os pequenos negócios.

As doações são feitas através da plataforma e são convertidas directamente em refeições que serão entregues a médicos e enfermeiros. Não existe um valor mínimo de doação, por isso são as pessoas a decidir o valor que querem doar.

Cada expositor dispõe das propostas de confecção, os seus dados para as doações, e ainda a informação do hospital que vão apoiar, sendo que à partida será aquele que estiver mais perto de cada um dos negócios. Depois da entrega no hospital respectivo, o expositor informa o doador dessa entrega.

A Prates Kitchen, Fresh No Meat No Fish, Veggie Rebel, Cherosabor, Tesouros da India, Açaí Amazon ou Aqua Coco são alguns dos expositores já inscritos. No decorrer da iniciativa, que ainda não tem data de fim marcada, poder-se-ão inscrever mais expositores na plataforma e juntar-se à iniciativa.

