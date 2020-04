Gisela João, Miguel Araújo e Cesár Mourão em festival solidário no Instagram

O confinamento pode dar azo à solidão, mas há companhia virtual, do outro lado do ecrã, para quem a quer combater. E assim se passa o tempo. “Só, mas bem acompanhado” é um live show solidário com conversas, música e humor, que decorre no Instagram, de sexta a domingo. Gisela João, César Mourão, Salvador Martinha e Miguel Araújo são alguns dos convidados.

O festival chega a casa de todos via live de Instagram e durante os três dias quem está em casa estará bem acompanhado ao longo de duas horas de conversas conduzidas por Fernando Alvim. Cada dia terá três convidados que lhe vão dar música, conversa e ainda fazê-lo rir.

“Só, mas bem acompanhado”, promovido pelo site vinhoemcasa.com, arranca esta sexta, dia 10, com Francisco George, presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e ex-director-geral da Saúde, às 21.00. “Esta é uma iniciativa ímpar que promove, de forma autêntica, aquilo que de melhor retiramos uns dos outros: a solidariedade e a companhia”, refere Francisco George em comunicado. Seguem-se os músicos Tiago Nacarato (21.30) e Miguel Araújo (22.00).

No sábado, 11, o músico Tatanka, vocalista dos Black Mamba, é o primeiro a conversar com Alvim (21.00), e logo depois vem o humorista Salvador Martinha (21.30). A fechar o dia estará a fadista Gisela João (22.00).

No domingo, 12, a cantora Carolina Deslandes inaugura o tempo de antena (21.00), seguida do humorista César Mourão (21.30). Pedro Abrunhosa fecha o festival (22.00).

A transmissão é acessível a todos, mas quer-se com a iniciativa angariar fundos para a Cruz Vermelha Portuguesa. O valor angariado permitirá à Cruz Vermelha adquirir e doar a hospitais e técnicos de saúde equipamentos de proteção individual – como máscaras, fatos protectores e gel desinfectante –, material médico (testes à COVID-19 e medicação), e ainda dar resposta a necessidades logísticas, como transporte de doentes ou manutenção das Unidades de Campanha Hospitalares.

As contribuições podem ser feitas por MBWay (91 839 1794) ou por transferência bancária (Entidade: 20999/ Referência: 999 999 999).

