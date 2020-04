Festival Wash Your Hands Say Yeah regressa com Frankie Chavez e Luxúria Canibal

O festival que nos quer de mãos lavadas e seguros em casa regressa este domingo para a segunda edição. A partir das 16.00, sobem ao palco virtual Frankie Chavez, Ash Lewis ou Adolfo Luxúria Canibal com Marta Abreu.

Depois da primeira data, no passado mês de Março, o festival Wash Your Hands Say Yeah (WYHSY) está de regresso com uma nova fornada de artistas. Este domingo, a partir das 16.00 e através da página de Facebook do festival, vai ser possível assistir aos concertos de Frankie Chavez, The Dirty Coal Train, Suave, Adolfo Luxuria Canibal com Marta Abreu, Ash Lewis, Terry Lee Hale, Budda Guedes, Rapaz Improvisado e Oclaire.

"Cumpridos os objectivos de passar a palavra sobre as práticas essenciais para lidar com esta situação de pandemia, e deparados com uma recepção calorosa e incentivadora por parte do público, a organização do WYHSY – Online Festival chegou à conclusão que a sua tarefa estava ainda longe de concluída", lê-se no comunicado divulgado pela organização.

"Combater a solidão de quem está em casa e chamar a atenção para a situação precária com que se debatem muitos artistas, privados que estão de exercer a sua actividade, são objectivos que se complementam à ideia inicial do festival e que são de inultrapassável urgência". Tal como aconteceu na primeira edição, o WYHSY será apresentado pelo radialista Nuno Calado.

