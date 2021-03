Festival Womex chega a Lisboa em 2022

Feira dedicada às músicas do mundo realiza-se em Outubro no Porto e no ano seguinte chega a Lisboa.

Realiza-se no Porto entre 27 e 31 de Outubro, mas em 2022 está de regresso a Portugal, desta vez a Lisboa. A Womex, um dos maiores eventos internacionais dedicado às músicas do mundo, tem data marcada entre 19 e 23 de Outubro do próximo ano, com uma programação que passará por espaços da capital como o Coliseu, o Cinema São Jorge, o Capitólio ou o Teatro São Luiz. O evento dará palco a áreas tão diversas quanto a música, o cinema, mas também irá promover palestras, showcases e encontros de profissionais das indústrias.

Serão cerca de três mil programadores, produtores e jornalistas de olhos postos na música de língua portuguesa. António Miguel Guimarães, responsável pelas duas edições em Portugal explicou esta sexta-feira numa conferência de imprensa online de apresentação do evento que se trata de um caso único a realização das duas edições no país.

Para o produtor da Womex, a feira realiza-se numa altura em que se vive uma “revolução à escala internacional” e em que os apoios culturais tardam em chegar. A Womex, defende o produtor, será uma ferramenta para garantir que as salas de espectáculos reabrem com força e que o sector cultural consegue dar a volta. O evento será “uma plataforma de divulgação” que mobilizará “um conjunto enorme de agentes culturais do sector musical de todo o mundo”, acrescentou.

As candidaturas para a participação de artistas, produtores, realizadores e outros profissionais da indústria já estão abertas para a edição que se realiza no Porto em Outubro. Até 16 de Abril os interessados poderão apresentar propostas para diferentes projectos. O programa oficial será anunciado em breve por um júri independente.

A Womex foi criada em 1994 como forma de dinamização de géneros musicais não tão dominantes na indústria. Estreou-se em Berlim e já passou por Sevilha, Copenhaga, Bruxelas, Roterdão ou Marselha. Este ano é a vez de o Porto receber o festival.

