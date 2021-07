Festival World Academy regressa com teatro, música, moda e arte

Teatro, cinema, música, dança, ilustração, moda e muito mais. A 6.ª edição do Festival World Academy, programado e produzido por alunos da escola, arranca na próxima quarta-feira, 28 de Julho, no Auditório Ruy de Carvalho, em Oeiras. A programação, que se prolonga até 6 de Agosto, promete uma mostra de criatividade nas mais diversas áreas.

O primeiro evento está marcado para dia 28, às 21.00. Com encenação de Cláudia Lucas Chéu e texto de Harold Pinter, um dos grandes dramaturgos do século XX, O Amante conta a história de um casal que, para quebrar a monotonia do casamento, constrói uma fantasia de infidelidade. A interpretação é dos alunos de Acting I da World Academy.

No dia seguinte, 29 de Julho, às 19.00, é a vez de sete alunas do curso de Design de Moda apresentarem, num desfile a preceito, as colecções desenvolvidas ao longo do ano com o acompanhamento de vários formadores, que são também profissionais do sector.

Mais tarde, a 3 de Agosto, o evento “Cultura Que Ouve”, marcado para às 20.00, servirá de lançamento aos projectos finais dos alunos de Criação e Produção Musical, com a transmissão ao vivo de uma compilação de temas originais, com sonoridades que vão da electrónica e da música indie até ao rock, gravados e produzidos na escola.

Já a 4 de Agosto, o público é convidado a reflectir e debater sobre alguns dos temas mais relevantes da actualidade. A partir das 19.00, “Em Caso de Emergência, Fale!” promete promover conversas sobre discriminação, saúde mental, sustentabilidade e o estado da cultura em Portugal, intercaladas com um conjunto de actuações artísticas – música, dança e vídeo.

Para uma dose ainda maior de criatividade, agora absolutamente fora da caixa, “Do Avesso” ocupará o auditório a 5 de Agosto, entre as 20.00 e as 22.00. Durante duas horas, tudo estará do avesso para apreciar cenários surpreendentes, uma exposição de ilustração e dois nomes emergentes da música portuguesa, Chica e Catarina Branco. Para além da música, o evento conta ainda com outros momentos de artes performativas (dança e teatro).

No último dia do festival, a 6 de Agosto, há cinema a partir das 19.00, com a apresentação das curtas-metragens realizadas ao longo do ano lectivo 2020/2021 pelos cerca de 120 alunos dos vários cursos de Televisão e Cinema da World Academy. A sessão inclui a exibição desde ficção e documentários até trabalhos de motion graphics.

Os bilhetes para os diferentes eventos, já à venda na plataforma Blueticket, custam 4€. Para mais informações, basta estar atento à página de Facebook da World Academy.

Auditório Municipal Ruy de Carvalho. De 28 de Julho a 6 de Agosto. Ter-Sex vários horários. 4€.

