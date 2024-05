Fiel ao romance, Roberto Carlos cruza o Atlântico em Outubro

Roberto Carlos é o mais romântico dos cantores românticos brasileiros. O Julio Iglesias lá do sítio; o Marco Paulo da outra margem do Atlântico. No activo há cerca de 70 anos, é uma referência global da música sentimental e um dos mais bem sucedidos músicos do Brasil, com mais de 140 milhões de discos vendidos. E vai voltar a Lisboa, para dar mais um concerto na MEO Arena, a 4 de Outubro.

Não lança um álbum novo há quase 20 anos, porque não precisa. Os bilhetes vendem-se sozinhos, sem ter nada de novo para mostrar ao mundo, nem precisar de se esforçar. Vive dos royalties e das memórias, só tem de cantar canções como “As Baleias” ou “O Calhambeque” para mandar o público para casa contente. Tomara que a nossa vida fosse tão fácil. Que todas as vidas fossem tão fáceis.

O concerto da MEO Arena, na véspera do feriado, é apenas um dos três que vai dar em Portugal. Canta primeiro em Ponta Delgada, nos Açores, logo a 19 de Setembro. E atravessa o que falta do Atlântico para actuar em Lisboa e em Braga, a 6 de Outubro. Os bilhetes são carotes, com os preços a começarem nos 45€ e a acabarem nos 250€. Podem ser comprados a partir desta quinta-feira, 23.

MEO Arena. 4 Out (Sex). 21.00. 45€-250€.

