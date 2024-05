Saiba o que pode e não pode levar para o concerto de Taylor Swift

O exterior do Estádio do Sport Lisboa e Benfica começa a preparar-se para os concertos mais esperados do ano. E já se encontra elencado tudo o que não pode entrar no recinto.

O Estádio do Sport Lisboa e Benfica está quase pronto para os concertos de Taylor Swift. As portas só abrem às 16.00 de sexta-feira, 24, e sábado, 25, todavia já se encontram assinaladas as entradas para as diferentes zonas. E, no exterior, estão listados os objectos que não podem entrar no recinto.

Algumas limitações são óbvias: não é permitido entrar com armas e outros objectos perigosos ou ilícitos; com sinalizadores de emergência ou fogo-de-artifício; nem com bebidas alcoólicas. Mas a lista, partilhada pelos responsáveis da conta Taylor Swift Portugal no Twitter, é mais vasta.

Entre os artigos proibidos estão também os capacetes; cartazes com tamanho superior a A3; roupas ou objectos pessoais que limitem a visibilidade do resto do público; muletas (sem atestado médico); acessórios de mobilidade, como skates ou trotinetes; aerossóis, perfumes e fumaça; malas e mochilas com capacidade superior a dez litros; artigos sonoros; cabos de selfie; guarda-chuvas com pontas de metal; e aparelhos electrónicos como computadores, leitores digitais ou tablets.

Também não vai ser possível filmar o concerto com equipamentos profissionais ou comerciais, que não podem entrar no estádio. É o caso das máquinas fotográficas (com lentes extensíveis), das câmaras de vídeo, dos dispositivos de gravação de áudio ou até dos tripés. A organização alerta ainda que o voo de drones sobre ou em redor do recinto resultará no confisco dos veículos e o proprietário ficará sujeito a sanção ou pena de prisão.

Agora as boas notícias

Nem tudo está proibido no estádio, porém. É permitido gravar tantos vídeos e tirar tantas fotografias quanto o telemóvel permitir. Convém, por isso, levar um powerbank e o respectivo cabo. Não vá a bateria acabar a meio das três horas e meia que Taylor Swift vai passar em palco.

Além disso, é possível levar garrafas de água com capacidade até 50cl, desde que sejam de plástico – recipientes de metal e vidro estão proibidos, para assegurar a segurança do público e dos artistas. Também se pode levar comida, algo que nem sempre acontece em festivais e grandes concertos.

Estádio do Sport Lisboa e Benfica. 24-25 Mai (Sex-Sáb). 18.00. Esgotado

+ Tudo o que tem de saber antes da estreia de Taylor Swift em Lisboa

+ Taylor Swift fecha estádio e Museu do Benfica durante oito dias