Taylor Swift fecha estádio e Museu do Benfica durante oito dias

Bancada, balneário, sala das conferência de imprensa, corredor das glórias, relvado, as três águias que sobrevoam o campo em dias de jogo e, finalmente, o museu. Todos os dias há visitas ao Estádio da Luz e ao Museu Cosme Damião, entre as 10.00 e as 18.00. O horário só se altera quando a equipa principal de futebol joga em casa. E quando toca Taylor Swift.

Não será uma mera alteração. Os dois concertos em Lisboa da cantora e compositora norte-americana, marcados para sexta-feira e sábado, 24 e 25 de Maio, e há muito esgotados, vão levar ao cancelamento por completo destas visitas. E não será apenas durante esses dois dias, será a semana inteira, informou o Sport Lisboa e Benfica.

“Devido aos concertos que se vão realizar no Estádio da Luz, as visitas ao Estádio e ao #MuseuBenfica estão encerradas até dia 26 de Maio”, lê-se num breve comunicado do clube. A reabertura está prevista para 27 de Maio (segunda-feira), no horário habitual. O bilhete que junta as duas visitas custa entre 5€ (sócios) e 20€ (não sócios).

