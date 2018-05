Fifty Seconds, o restaurante de Martín Berasategui na Torre Vasco da Gama, abre em Outubro

Depois de meses de expectativa e notícias com possíveis datas, os grupo SANA anuncia agora claramente em comunicado de imprensa: o restaurante do chef espanhol Martín Berasategui no topo da Torre Vasco da Gama abre em Outubro. Vai chamar-se Fity Seconds e apoia-se numa equipa portuguesa.

Martín Berasategui colecciona no total oito estrelas Michelin espalhadas por mais de uma dezena de restaurantes – três estrelas Michelin estão no restaurante com o seu nome em Lasarte-Oria, Espanha, e outras três no restaurante Lasarte, em Barcelona. O grupo SANA, que detém o Miryad Hotel, na Torre Vasco da Gama, ainda não avança que planos tem o chef para a experiência gastronómica – apenas pormenores como o de uma cozinha panorâmica –, mas as expectativas não são menos do que um fine dining do campeonato das estrelas Michelin, aqui com muito contributo português para a cozinha do chef basco que, entre outras, assina a carta do Nerua, restaurante do Guggenheim Bilbao, por exemplo.

Como chef executivo estará Filipe Carvalho que nos seus anos mais recentes trabalhou com Vincent Farges na Fortaleza do Guincho e foi sous chef de João Rodrigues no Feitoria. A chef pasteleira será Maria João Gonçalves que já trabalhou com Berasategui, no Lasarte, ou com Avillez, no Belcanto. Na sala vai contar-se com Inácio Loureiro, durante dez anos sommelier da Fortaleza do Guincho, e Marc Pinto será o sommelier principal do Fifty Seconds – o tempo que demora o elevador da torre a chegar ao topo panorâmico, onde abre o restaurante.

+ Restaurantes com estrela Michelin em Lisboa

+ Os 20 melhores chefs de Lisboa