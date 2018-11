FIL volta a receber o Festival da Francesinha

É verdade que já se comem boas francesinhas em Lisboa, mas também é verdade que quando restaurantes bem conhecidos do Porto descem à capital para nos servir esta iguaria não podemos deixar escapar a oportunidade. É isso que vai acontecer no Festival da Francesinha, que acontece de 4 a 9 de Dezembro na FIL, no Parque das Nações.

Se no ano passado a grande novidade da festa que celebrava dez anos foi, nada mais nada menos, do que dar-nos a provar a maior francesinha do mundo, este ano os destaques são outros, a começar por uma francesinha com alheira e outra com queijo da serra.

Este manjar, eleito já umas das melhores sandes do mundo, embora seja muito mais do que isso, vai ser preparado pelos restaurantes já habituais no festival Alfândega D’ouro, Alicantina e a Cufra. Este último, um clássico do Porto que para muitos tem a melhor francesinha, regressa ao festival depois de ter estado ausente no ano passado.

Mas as novidades não se ficam por aqui. A Santa Francesinha, restaurante do grupo Cufra, também vem a Lisboa para nos dar a conhecer a sua francesinha vegan. A organização promete ainda uma francesinha vegetariana, “que ainda está a ser feita e testada, antes de ser dada a provar, em exclusivo, no Festival da Francesinha de Lisboa”.

Mas não se preocupe, porque se é um amante do clássico não lhe vão faltar bifes, lombos assados, salsichas, linguiças, fiambre e queijo (muito queijo!).

A entrada, como já é habitual, é gratuita e para combater as filas vai ser possível este ano comprar menus por antecipação através da Ticketline, escolhendo entre as opções disponíveis de cada restaurante. Cada francesinha custa 9 euros, sendo que um menu (francesinha, batata frita e bebida) custa 10 euros.

Agora, organize a agenda e tire um dia não só para se deliciar com uma francesinha mas aproveitar a feira de Natal Natalis e a Diverlândia (um parque de diversões) que acontecem nos pavilhões ao lado.

FIL. 4 a 9 de Dezembro, 12.00-00-00. Entrada livre

