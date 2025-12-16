Filas para quê? Agora pode encomendar Pastéis de Belém para casa

O tempo dos serviços de entrega ao domicílio chegou à quase bicentenária e muito concorrida pastelaria de Belém, com a Glovo. Só tem de decidir se quer seis ou 50.

Os Pastéis de Belém são a mais quentinha novidade da Glovo. A plataforma anunciou esta segunda-feira que a histórica pastelaria de Lisboa, que por muitos alargamentos que opere tem sempre fila à porta, está agora disponível para entregas ao domicílio (ou a qualquer outro sítio, na verdade). Há caixas de seis pastéis ou de 50 (10€ e 80€, respectivamente) – e pouco mais. Nesta modalidade, a oferta da casa é reduzida. Para aproveitar a época, é possível pedir ainda bolo-rei (25€, 750 gramas) e marmelada (10€, 870 gramas), ponto.

Não vale a pena fazer de conta: são os pastéis de nata – perdão, de Belém – que vão fazer movimentar motas e motoretas pela cidade. Aliás, já fazem. Apesar de só agora a Glovo o ter comunicado oficialmente, a loja fundada em 1837 já está na plataforma desde o dia 9 de Dezembro – há uma semana. E neste período de lançamento está tudo com 30% de desconto. Portanto, uma caixa de seis fica a 7€ e uma de 50 a 56€. Acresce sempre, com ou sem desconto, entre 0,49€ e 2,49€ do serviço de estafeta, dependendo da distância.

As zonas abrangidas pelo serviço não incluem toda a cidade de Lisboa. Freguesias mais longínquas, a oriente – São Vicente, Penha de França, Beato, Marvila, Parque das Nações, Olivais, Santa Clara ou Alvalade –, estão fora do raio de entregas. No limite estão o centro de Lisboa até ao Saldanha, Carnide e Telheiras. Já as freguesias circundantes à loja estão garantidas – são os casos de Belém, Alcântara, Ajuda, Benfica, Estrela ou Campo de Ourique –, assim como algumas zonas de Oeiras e da Amadora.

DR Caixa de seis Pastéis de Belém

“A parceria com os Pastéis de Belém representa não só a chegada de um dos maiores símbolos da doçaria portuguesa à nossa plataforma, como reforça o nosso compromisso em oferecer aos clientes marcas que adoram e nas quais confiam desde sempre”, afirma Gonçalo Meneses, responsável pelo quick commerce da Glovo Portugal, em comunicado. “Estamos muito satisfeitos por garantir que os nossos clientes podem receber os pastéis em poucos minutos, numa época em que as pessoas se reúnem muito à volta da mesa.”

Rua de Belém 84-92 (Belém). Seg-Dom 08.00-21.00

