Filipe Sambado comanda a regata de barquinhos a remos no Campo Grande

É uma festa e, ao mesmo tempo, uma grande palermice, que já se tornou uma tradição na cidade por esta altura. Pelo sétimo ano consecutivo, Fernando Alvim organiza a Grande Regata de Barquinhos a Remos no jardim do Campo Grande. A corrida está marcada para este sábado, dia 15, com um concerto gratuito de Filipe Sambado.

Ele organiza torneios de golfe para totós, festivais alternativos da canção e entrega prémios aos “Monstros do Ano”. Para além disso, e de tudo o resto que também faz, Alvim promove esta regata nos famosos barquinhos a remos do Campo Grande e nem Filipe Sambado se livra de navegar – o concerto acontece no meio do lago, tal como aconteceu no ano passado com os Capitão Fausto.

Apesar de acontecer já no sábado, as inscrições ainda estão abertas – mas apresse-se. Tem só até sexta-feira às 17.00 para o fazer. Tudo o que tem de fazer é descrever a sua equipa num parágrafo e enviar email para a organização (regatabarquinhosremos@gmail.com). As inscrições gratuitas e só serão aceites equipas que tenham até quatro elementos.

