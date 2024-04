Filme com Lily Gladstone inaugura ciclo de cinema Outsiders

A indústria de cinema norte-americana é a mais lucrativa em todo o mundo, muito graças aos blockbusters e à inovação tecnológica com a qual nos vai brindando. Mas nem só de grandes produções se faz o cinema em terras do Tio Sam, onde o cinema independente também faz escola. É às produções criadas longe dos grandes estúdios que se foca o Outsiders – Ciclo de Cinema Independente Americano que está de regresso ao Cinema São Jorge para a 3.ª edição, para ver entre 30 de Abril e 5 de Maio.

Como é tradição do Outsiders, os 12 filmes que integram a programação, desenhada pela FLAD – Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, nunca antes foram apresentados em Portugal e todos trazem consigo um percurso por festivais de cinema de todo o mundo. E nesta terceira edição, explica a organização em comunicado, procuram responder a esta pergunta: "O que é, hoje, a família americana?". Um retrato da América contemporânea repartido por 12, “do seu fascínio e das suas contradições, através de um olhar sobre a família nas suas múltiplas declinações”.

A sessão de abertura conta com o filme The Unknown Country (2022), da realizadora Morrisa Maltz, protagonizado por Lily Gladstone, um nome mais familiar por ter sido nomeada ao Óscar de Melhor Actriz pelo seu papel em Assassinos da Lua das Flores (2023), de Martin Scorsese, destacando-se por ter sido a primeira actriz nativa norte-americana nomeada nesta categoria. The Unknown Country é uma história sobre uma mulher de luto que recebe um inesperado convite para embarcar numa solitária viagem pelo centro-oeste dos EUA, em direcção à fronteira entre o Texas e o México. Gladstone pode não ter vencido o Óscar, mas este papel valeu-lhe alguns prémios, com destaque para o galardão nos Gotham Independent Film Awards.

©DR A Thousand and One (2023), de A.V. Rockwell

Na outra ponta da programação, a sessão de encerramento. O Outsiders exibe um filme que não é apenas uma estreia em Portugal, mas também uma bem-sucedida estreia da realizadora e argumentista A.V. Rockwell no formato longa-metragem, que lhe valeu o Grande Prémio do Júri no Festival de Sundance 2023. Protagonizado pela multifacetada Teyana Taylor (é cantora, compositora, modelo e coreógrafa), A Thousand and One (2023) recua à Nova Iorque da década de 90 do século passado para acompanhar uma jovem negra que sai da prisão e sequestra o filho de seis anos que vive com uma família de acolhimento.

“Estes filmes mantêm-se fiéis ao espírito que procurámos imprimir aos nossos Outsiders desde o início: respeito pela diversidade, procura da representatividade e atenção ao aspecto lúdico”, explica o programador do ciclo, Carlos Nogueira. Outro dos destaques é o convidado especial desta edição. O realizador e argumentista Patrick Wang vem a Lisboa apresentar dois dos seus filmes – The Grief of Others (2015) e A Bread Factory (2018) – e a 3 de Maio irá liderar uma masterclass na Faculdade de Belas Artes, sob o mote "Seeing Actors". A programação completa encontra-se disponível no site do Outsiders.

Cinema São Jorge. Avenida da Liberdade, 175. 30 de Abril a 5 de Maio. Bilhete normal: 4,50€

