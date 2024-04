Um roteiro para a Festa do Cinema Italiano em oito filmes

O Cine-Teatro Turim e o Cinema Fernando Lopes juntam-se este ano às habituais salas da Festa do Cinema Italiano (Cinema São Jorge, Cinemas UCI El Corte Inglés e Cinemateca). De 12 a 21 de Abril, além das habituais secções, a programação inclui a retrospectiva O Outro 25 de Abril, que assinala a libertação de Itália pelas forças aliadas a 25 de Abril de 1945 com uma selecção de clássicos do cinema italiano e obras mais recentes, entre ficções e documentários; e o ciclo Sem Censura – Sucessos do Cinema Italiano no pós-25 de Abril, composto por cinco filmes de géneros muito diferentes que foram sucessos comerciais e de crítica em Portugal na segunda metade da década de 70. A edição de 2024 apresenta ainda, e como se tornou tradição, uma programação paralela à cinematográfica, que inclui música, gastronomia, comédia stand-up e um espectáculo de magia.

Eis oito filmes seleccionados de entre as várias secções, e que ilustram a variedade de oferta da presente edição da Festa do Cinema Italiano, que se estenderá também a outras cidades do país. A programação completa pode ser consultada aqui.

Recomendado: Os melhores filmes italianos sobre amor e traição