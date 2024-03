Filmes, artes e música fazem a nova noite a três no Hub Criativo do Beato

A Fábrica do Pão do Hub Criativo do Beato é o palco. O FAM Mini Fest (a sigla vem de filmes, artes e música) é a festa. Numa celebração marcada para as 18.00 desta Sexta-feira Santa, 29 de Março, há curadoria ao vivo de curtas-metragens independentes, seleccionadas e produzidas pelo Black Cat Cinema, exposições de escultura, pintura e fotografia (de Beatriz Moura, Leesa Fleming e Mázinha), as actuações de No-Bise e Impuzzle e o DJ set de Trol2000, da Peekaboo Records. E comer e beber? Isso está a cargo dos FoodRiders do Hub Criativo, Kendrick, Secret Oven, Cerveja Musa e Why Not Soda.

DR DJ Trol2000

Marta Almeida Fábrica do Pão do Hub Criativo do Beato

O evento desta sexta é o arranque de uma série mensal, a decorrer esta sexta e nos dias 26 de Abril e 31 de Maio (as últimas sextas-feiras de cada mês), que celebra e reúne a produção cultural local, nos campos do cinema independente, das artes visuais, da música, da gastronomia e da bebida. "O FAM valoriza a boa curadoria e a comunidade, celebrando e mostrando a criatividade através de múltiplos meios para uma experiência que é especial tanto para o público como para os artistas que participam", diz a organização, em comunicado. Os festivais de Abril e Maio, também a acontecer no Hub Criativo, vão rodar em torno da mesma estrutura, com os filmes, artes visuais e música ao centro.

Hub Criativo do Beato, Rua da Manutenção, 71. 29 Mar. 18.00-02.00. Vários preços

