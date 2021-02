Filmin exibe o melhor dos 20 anos de animação da Monstra

Cartaz da edição passada do Monstra, agora em parte exibida na Filmin

A Monstra – Festival de Animação de Lisboa celebrou duas décadas de existência no ano passado, mas devido à pandemia não pôde celebrar. A próxima edição ao vivo do festival terá início a 21 de Julho, prolongando-se até 1 de Agosto. Mas, antes disso, de 17 de Março a 4 de Abril, a plataforma de streaming Filmin recebe parte do programa da edição passada, mostrando filmes que, por força da pandemia, ainda não foram exibidos.

A Filmin disponibiliza assim quatro sessões de curtas-metragens, intituladas “20 anos Monstra”, que dão a conhecer “20 das melhores curtas exibidas ao longo da história do festival e que são também 20 das melhores curtas dos últimos anos da animação mundial”, refere uma nota de imprensa.

Na programação disponibilizada virtualmente, encontra ainda uma retrospectiva ao realizador português José Miguel Ribeiro, com os seus melhores filmes; uma sessão de animação documental AnimaDok em parceria com o festival alemão DokLeipzig; a exibição da longa-metragem Fritzi – A História de Uma Revolução, de Matthias Bruhn e Ralf Kukula; e uma sessão de homenagem à Agência Portuguesa de Curta-Metragem, que também celebrou 20 anos de existência.

Será também feita uma pré-apresentação da Monstra ao Vivo, dando acesso antecipado a três sessões que integrarão o programa deste ano. Ficam disponíveis ainda as melhores curtas realizadas por profissionais, uma sessão de curtas de estudantes e uma sessão Monstrinha, com os melhores filmes para os mais pequenos. Os subscritores da Filmin terão acesso gratuito a todos os filmes, mas também é possível a compra de bilhetes individuais (2,95€ ou 0,95€ para as curtas) na plataforma.

