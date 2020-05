Filmin oferece uma semana de cinema europeu (sim, grátis)

A plataforma de streaming dedicada ao cinema europeu e de autor prepara uma mostra que celebra os 70 anos do primeiro passo dado para a criação da União Europeia. De 15 a 21 de Maio, há oito títulos disponíveis de forma gratuita para ver neste Europa Film Fest.

Cinema europeu, premiado, acessível gratuitamente a partir de casa e à distância de um registo no site da Filmin Portugal. É esta a premissa que uniu a plataforma portuguesa numa parceria com o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia. De 15 a 21 de Maio, o Europa Film Fest chega-nos em sinal aberto com o objectivo de celebrar a União Europeia como espaço comum de liberdade criativa, que apoia a sétima arte e encoraja os seus criadores.

"Neste período de crise, em que a população se encontra confinada às suas casas e em que os equipamentos de fruição cinematográfica (cinemas, cineclubes, etc.) se encontram encerrados, esta iniciativa visa celebrar a Europa, a sua identidade e diversidade, oferecendo a excelência da produção que nela floresce a todos os cidadãos em isolamento", refere o comunicado enviado às redacções pela organização.

São, ao todo oito títulos que este Europa Film Fest vai trazer aos ecrãs, entre vencedores e finalistas do Prémio Lux do Parlamento Europeu, além de outras obras assinadas pelo Programa Europa Creativa. Deus Existe, o Seu Nome é Petrunya, de Teona Strugar Mitevska; Toni Erdman, de Maren Ade; Mustang, de Deniz Gamze Ergüven; Ida, de Paweł Pawlikowski; Ciclo Interrompido, de Felix Van Groeningen; O Fantasma da Sicília, de Fabio Grassadonia e Antonio Piazza; Cartas da Guerra (na imagem), de Ivo M. Ferreira; e Mediterrânea, de Jonas Carpignano.

