Filminhos infantis à solta pelo país, agora à solta dentro de casa

Com as salas de cinema temporariamente encerradas, o projecto de curtas-metragens infantis da Zero em Comportamento deixa de ser itinerante e fecha-se em casa. Os filmes estão agora disponíveis online, para ver no conforto do lar.

O programa que estava previsto para Abril não mudou: os Filminhos Infantis à Solta pelo País arrancam este mês com a história de um menino que não gosta de brincar na rua – prefere ler histórias em casa. Depois do francês A Janela, conhecemos o Rapaz Bolota, que enquanto procura o seu chapéu chega à aldeia dos insectos, onde vai encontrar grandes aventuras.

Na terceira animação do mês, O Passarinho e o Esquilo, que vem da Suíça, assistimos à perseguição entre um passarinho e um esquilo, enquanto a raposa, escondida, espera pela sua oportunidade. O Mancha e o Manchinhas, presenças assíduas no programa, entretêm-se em Abril a fazer bonecos de neve, enquanto os Tumblies imitam animais da quinta.

O conjunto de curtas, que no total tem 54 minutos, conta ainda com a presença da família da Miriam, que desta vez decidiu fazer um piquenique, com um cão e um gato em stop-motion e com os extraterrestres de EX-ET. Acaba tudo em Pânico, uma divertida curta holandesa.

O preço do aluguer varia consoante as horas que as curtas ficam disponíveis (24 ou 48 horas) e vai dos 2€ aos 4€. Basta pedir os links aqui.

