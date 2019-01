Fim-de-semana com sol: temperaturas vão chegar aos 18 graus

Depois do desconforto térmico no início do mês, não se prevê mais nenhuma situação meteorológica de risco, com o sol e o bom tempo de volta pelo menos até ao fim-de-semana. As temperaturas em Lisboa vão chegar os 18 graus já nesta sexta-feira.

Segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas máximas vão subir até aos 20 graus em vários distritos. Em Lisboa, chegam aos 18 graus esta sexta-feira.

Apesar do céu pouco nublado ou limpo, as temperaturas mínimas vão descer ligeiramente, com os termómetros a variar entre os 5 e os 11 graus, na região da Grande Lisboa.

No sábado, as temperaturas máximas vão voltar a chegar aos 18 graus, no início da tarde, por volta das 16.00. No domingo, Lisboa só atinge os 15 graus, com céu parcialmente nublado, a anunciar que o bom tempo é “sol de pouca dura”: o IPMA prevê o regresso da chuva a partir da próxima quinta-feira, 31 de Janeiro.

