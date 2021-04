FIMFA Lx arranca com o clássico ‘Moby Dick’ no Teatro D. Maria II

O Festival Internacional de Marionetas e Formas Animadas está de regresso a Lisboa entre 4 e 23 de Maio. A programação, que inclui espectáculos nacionais e internacionais em oito salas da cidade, arranca a 4 e 5 de Maio, pelas 19.00, no Teatro Nacional D. Maria II, com Moby Dick, um gigante da literatura encenado por Yngvild Aspeli, com sete actores-manipuladores, cinquenta marionetas, projecções de vídeo, uma orquestra submersa e uma baleia-marioneta em tamanho real.

“Resistir, recomeçar, renovar, reconstruir, reinventar – são as palavras-chaves para este ano. Ainda não será possível soprar as 21 velas ‘abraçados’, mas esperamos ansiosamente poder ver no palco, e ao vivo, os artistas darem vida a todo o tipo de objectos, criando universos fantásticos em que tudo pode ganhar vida, num percurso desenhado pela memória, mito, equilíbrio, engenho, superação e espanto”, escrevem os directores artístico Luís Vieira e Rute Ribeiro em comunicado da companhia A Tarumba – Teatro de Marionetas.

Em 2020, o festival teve de ser alterado e realizado num outro formato, o Descon’FIMFA, que destacou produções portuguesas. Desta vez, espera-se poder acompanhar mais percursos e visões dos muitos exploradores contemporâneos das artes da marioneta, para ver e pensar o mundo com um outro olhar. Entre a programação agora anunciada, destaca-se, por exemplo, Optraken (13, 14 e 15 de Maio, às 20.00), no São Luiz Teatro Municipal, que leva a arte da queda ao expoente máximo, num espectáculo de novo circo, que junta acrobacia e o poder de objectos de diferentes dimensões. Mas há mais.

No Teatro do Bairro, a papisa do teatro de objectos Agnès Limbos irá dar vida a contos imaginários em Petites Fables (12, 13 e 14 de Maio, às 19.00). No Teatro Taborda, os alentejanos Bonecos de Santo Aleixo, únicos no mundo, estão de volta com O Auto da Criação do Mundo (18 e 19 de Maio, às 19.00) e o seu linguajar especial. No LU.CA – Teatro Luís de Camões e para os mais novos, a companhia Thalias Kompagnons volta a maravilhar-nos com a sua técnica especial de pintura ao vivo. Em Branco como a noite e claro como o preto (15 e 16 de Maio, às 11.30), o preto e o branco são as cores que interpretam os papéis principais, apenas com algumas pinceladas, manchas e nuvens de borrifadores. E o FIMFA vai também chegar, pela primeira vez, ao Centro Cultural da Malaposta, com Cinderela do Teatro de Marionetas do Porto (15 de Maio, às 11.00, e 16, às 16.30).

Sujeita a alterações, a programação, que ficará brevemente disponível no site de A Tarumba, inclui ainda workshops, exibição de filmes e encontros com criadores.

