Final de ‘Vikings’ estreia em Portugal em Janeiro

A série épica sobre as proezas de Ragnar Lothbrok e os seus descendentes, que começou discretamente no Canal História e acabou por conquistar não só a crítica como uma legião de fãs, está quase a terminar. A estreia portuguesa da segunda parte da última temporada de Vikings está marcada para 13 de Janeiro, às 22h10, em exclusivo no TVCine Action, seguindo-se um novo episódio a cada quarta-feira.

Michael Hirst, o criador desta série inspirada nas Sagas Nórdicas, sobre as viagens e batalhas dos vikings, guerreiros com mais para contar do que cabeças decepadas em contendas sanguinárias, já afirmou várias vezes que sempre soube qual seria o destino final da lenda de Ragnar Lothbrok, da sua descendência e legado. Depois de Bjorn Ironside (Alexander Ludwig), filho de Ragnar (Travis Fimmel) e Lagertha (Katheryn Winnick), ter saído vitorioso da batalha contra Ivar (Alex HHøgh Andersen), seu meu-irmão, a última temporada terá inevitavelmente de explorar o ónus e as consequências de ser herói e líder da cidade de Kattegat.

“É para honrar a memória do seu pai. Bjorn quer deixá-lo orgulhoso, mas o seu verdadeiro desígnio é sobre aprender como ele mesmo é, por si só, suficiente”, revela à Time Out o actor canadiano Alexander Ludwig, parte do elenco principal desde a segunda temporada. “Vikings esforça-se por mostrar como, não importa quanto poder um personagem tenha, a única saída é através da sua força interior.” Mas será Bjorn capaz de enfrentar os conflitos necessários, os que ficaram por resolver e os que ameaçam cruzar o seu caminho, para provar que o poder não afecta a sua moral?

A resposta prevê-se agridoce: Ivar pode estar a explorar novas rotas após a derrota na sua terra-natal, mas não esquecerá facilmente a sua sede de vingança. “Se tivesse de escolher um irmão, o mais digno de personificar o legado de Ragnar, diria Bjorn”, confessa. Mas, sem prejuízo de nos privar da derradeira revelação, “a única certeza é a de que o final será completamente inesperado”. E Ludwig não se refere apenas às muitas mortes que ainda estão para vir.

Em Portugal, as três primeiras temporadas integram o catálogo da Netflix, mas é nos canais TVCine que têm saído primeiro os episódios mais recentes e onde já foi transmitida a primeira metade desta temporada final. Entretanto, a Netflix está a preparar o spin-off Vikings: Valhalla, que se passa um século após a conclusão da série original.

TVCine Action. Qua 22.10 (estreia T6).

