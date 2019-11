Foals são a primeira confirmação para o Super Bock Super Rock

Os autores de Everything Not Saved Will Be Lost Foals tocam no último dia do festival, que regressa à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, entre 16 e 18 de Julho de 2020.

Os Foals são o primeiro nome confirmado para o próximo Super Bock Super Rock. A banda inglesa de math-rock editou este ano dois álbuns, ou um álbum dividido em dois – ambas as hipóteses são válidas. O primeiro, Everything Not Saved Will Be Lost – Part 1, saiu em Março e foi nomeado para o Mercury Prize, enquanto Everything Not Saved Will Be Lost – Part 2 chegou ao topo da tabela de vendas do Reino Unido em Outubro.

Os britânicos já deram vários concertos em Portugal, incluindo no Meco em 2014. Tocaram cá pela última vez em 2017, durante o festival Vodafone Paredes de Coura. Na altura, o álbum What Went Down, de 2015, era o seu mais recente, mas ocupou apenas um terço do alinhamento.

Os ingressos para o Super Bock Super Rock, que regressa à Herdade do Cabeço da Flauta entre 16 e 18 de Julho do próximo ano, já se encontram à venda. Por enquanto, custam entre 50€ (bilhete diário) e 100€ (passe geral), mas os preços vão aumentar ao longo dos próximos meses. Está também disponível um Fã Pack exclusivo FNAC que inclui uma T-shirt do festival, além do passe, e custa 95€.

