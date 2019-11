Focus, o irmão mais novo do Tamariz

Dos mesmos donos do Tamariz, no Estoril, o Focus abre no sábado perto da Lx Factory e quer transformar a noite de Lisboa com “gente gira”.

Há dois anos, quando pegaram no Tamariz e o transformaram no Tamariz Summer Club, o espaço estava “queimado”, conta Gonçalo Fernandes, CEO da Fullest. “Agora é um sítio onde as pessoas de Lisboa vão de propósito para se divertir, algo impensável de acontecer [na altura].”

No Estoril, o espaço que este ano soprou 25 velas teve “o melhor Verão de sempre”. “Mudámos o paradigma”, continua Gonçalo. “[O Tamariz] era mal conotado nos últimos anos e conseguimos transformá-lo num espaço em que as pessoas se sentem seguras, se vão divertir.”

Em Lisboa, às portas da Lx Factory, o grupo pretende fazer o mesmo com uma nova discoteca. O Focus, assim se chamará, tem inauguração marcada para este sábado (só por convite ou lista VIP) e traz o espírito da discoteca da Linha para o centro da cidade. Um conceito de “noite premium”, diz o CEO da Fullest que tem vários restaurantes como o Bacalhau Com Todos, na Baixa, ou o BYF Steakhouse, no Saldanha. “Queremos mudar a noite, com gente gira.”

Modéstia à parte, o espaço quer ser “o melhor de Lisboa”. Tem capacidade para 800 pessoas e também se presta a eventos de empresas, com cozinhas incluídas. “Era um sítio que se adaptava melhor ao que queríamos fazer em Lisboa”, diz Gonçalo. “Trendy, inovador e onde as pessoas se pudessem sentir bem.”

A partir da próxima semana, o Focus vai abrir portas todas as sextas e sábados com um “público mais adulto, com capacidade financeira” e um bom serviço de bar.

O irmão mais velho, Tamariz Summer Club, já encerrou a temporada e agora o foco está mesmo no Focus.

Quinta a domingo, 00.00-06.00. Rua Maria Luísa Holstein, 9 (Alcântara)

+ Discotecas em Lisboa. Quando cai a madrugada na cidade