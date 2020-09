Fogão Gaúcho abre mercearia de produtos brasileiros com entregas ao domicílio

Enquanto os entusiastas dos buffets e rodízios brasileiros não os podem ter de volta tal qual eram, o grupo Fogão Gaúcho apresentou-lhes outras alternativas: além da zona de buffet reformulada, servida agora à mesa e com as carnes do rodízio servidas de forma individual numa mesa de apoio, abriu uma mercearia física no espaço do restaurante e online.

São mais de 100 referências de produtos brasileiros, distribuídos pelas novas prateleiras num espaço do restaurante e por uma mercearia online, com entregas gratuitas.

A oferta divide-se em propostas de mercearia, talho, garrafeira e sobremesas. Há coxinha de frango em miniatura (7,75€/kg), pão de queijo (7,75€/kg), kibe (7,75€/kg), palmito inteiro (4,82€), farinha de mandioca crua e temperada (1,55€), carne seca (14,64€/kg), polvilho doce (1,64€) e azedo (1,98€) ou azeite dendê (3,08€). Não faltam os chás matte leão (2,50€), a paçoca (3,10€), goiabada (1,46€) ou o doce de leite (3,79€).

No talho tem carne fresca e congelada, como a fraldinha (12€/kg), cupim congelado (14€/kg), os corações de galinha congelados (4,50€/kg), a maminha fatiada (9,95€/kg) ou a picanha (14,50€/kg).

Entre as bebidas encontra as cervejas Brahma e Skol, água de coco e também vinhos bem portugueses para, já agora, complementar tudo e apetrechar bem a despensa de casa. Também há sobremesas inteiras, como o quindim de coco (17€/kg) ou o bolo brigadeiro (17€).

“Sempre sentimos dos nossos clientes uma sensação de voltar às origens ou mesmo de relembrar bons momentos através da nossa comida. Quando visitavam o nosso espaço, muitos perguntavam onde se comprava essa coxinha, o chocolate bis, a carne de sol, o café Pilão”, contam os responsáveis. “E assim nasceu a Mercearia do Brasil by Fogão Gaúcho, um projecto que leva aos nossos clientes produtos do Brasil, carnes de qualidade e o aconchego da nossa comida.”

Se quiser ir avaliar a mercadoria antes de a comprar, como quem diz ir comer ao restaurante, pode ir a um dos três restaurantes na zona da Grande Lisboa (Carnaxide, Carregado e Alverca). Além da alteração do modo do buffet e rodízio, foram criados circuitos e mesas de apoio. Entre as novidades para comer no espaço, há novos cortes de carne do arquipélago dos Açores, como o baby beef, fraldinha, bife de chorizo e a costela. Há, também, serviço de take-away e entrega do menu do restaurante.

+ As melhores esplanadas em Lisboa



+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana

Share the story