Foi premiado em Hollywood e vai contar tudo na FNAC

Paulo Ferreira anda de máquina fotográfica ao pescoço desde os dez anos, muito por influência do pai e das polaroids. Hoje, soma vários prémios internacionais. Neste sábado, o produtor e fotógrafo vai estar à conversa na FNAC do Chiado, às 15.30.

Foi através de muita pesquisa, trabalho e investimento na criação das suas próprias ferramentas que Paulo, um técnico de fotografia do Porto, chegou a Hollywood: “O meu trabalho centra-se no desenvolvimento da técnica timelapse”, diz Paulo Ferreira à Time Out.

O fotógrafo foi recentemente premiado pela segunda vez nos Hollywood International Independent Documentary Awards, conhecidos como os Óscares do documentário independente. Venceu na categoria de Melhor Fotógrafo de Timelapse e, como se isso não fosse suficiente, foi ainda premiado com a estatueta de Melhor Documentário de Natureza – distinção que já tinha conquistado em 2016.

Paulo considera-se um amante do meio ambiente e destaca o seu último filme Patagónia - A Ponta do Mundo como o mais especial que já fez por ser um documentário que retrata a problemática ambiental, algo que “hoje em dia, é muito importante ser discutido para que as pessoas tenham consciência daquilo que está a acontecer no mundo”, conforme explica.

Para chegar aqui foi preciso muito trabalho e persistência, afirma Paulo, que na FNAC contará a sua história.

Este encontro faz parte do Programa Novos Talentos FNAC 2018 e Paulo Ferreira, para além de estar disponível para uma conversa informal com o público, vai também fazer uma demonstração da técnica timelapse.

"O meu objectivo daqui para a frente é chegar a um maior número de pessoas a partir do o meu trabalho, mas claro que se os prémios vierem como acréscimo, serão sempre bem-vindos."

