Foi sol de pouca dura: a chuva e o frio estão de volta

Portugal continental será afectado esta terça-feira por uma superfície frontal fria, associada à depressão “Gabriel”, centrada na Bretanha, França. Em Lisboa, o melhor é preparar o guarda-chuva.

Na sequência da superfície frontal, que irá exercer influência sobre Portugal continental entre as 7.33 e as 23.59 de terça-feira, segundo comunicado do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevê-se céu muito nublado e ocorrência de períodos de chuva, em especial nas regiões Norte e Centro. Em Lisboa, depois de um fim-de-semana de sol e com temperaturas amenas para a época, o mau tempo está de volta.

Com céu parcialmente nublado ou mesmo encoberto, a capital continua em alerta verde, o menos grave dos avisos meteorológicos, mas vai precisar do guarda-chuva, para se resguardar dos aguaceiros previstos a partir de quarta-feira, 30 de Janeiro.

As temperaturas máximas vão variar entre os 13 e os 16 graus, enquanto as mínimas vão descer no fim-de-semana, de 9 graus para 7.

+ Cursos e workshops que não pode perder em Lisboa

+ Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email