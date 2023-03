Foodstock. O Refood faz anos e a festa dura 13 dias

O evento, que celebra 12º aniversário do projecto solidário Refood, vai contar com refeições sustentáveis e concertos de HMB e The Black Mamba.

De 11 a 19 de Abril, na Estufa Fria, e de 20 a 23 de Abril, no Pavilhão Carlos Lopes, junte-se ao Foodstock, a festa de anos do Refood, que se faz com exposições, conferências, refeições solidárias e concertos.

A iniciativa “Uma Mesa para 12 Mil”, marcada para os dias 21, 22 e 23 entre as 12.00 e as 19.00, promete desconstruir e demonstrar o valor dos alimentos resgatados pela organização humanitária. Esses mesmos alimentos vão ser transformados em refeições, apelando à sustentabilidade e à solidariedade dos participantes.

Já o “Foodstock ao vivo”, que decorre nas quatro noites da segunda parte do evento, a partir das 21.00, promete muita música. Já confirmados no palco do Pavilhão Carlos Lopes estão Diogo Piçarra (a 20 de Abril), HMB (a 21), The Black Mamba (dia 22) e David Carreira (23 de Abril), mas a organização ainda pode adicionar nomes ao cartaz.

O Foodstock integra ainda a 1.ª Exposição dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no país, a decorrer na Estufa Fria. Será o ponto de partida para a Conferência “Sobre Viver”, sobre os desafios dos ODS, marcada para os dias 21, 22 e 23 de Abril no Pavilhão Carlos Lopes.

O Movimento Refood nasceu em Lisboa em 2011 e conta hoje com mais de 7500 voluntários que ajudam no processo de transformação de desperdício alimentar em refeições que depois são oferecidas aos mais carenciados, assegurando a alimentação saudável de 8000 beneficiários.

Se pretender reservar o seu bilhete para , rume ao site da Refood e faça uma doação de 30€.

Pavilhão Carlos Lopes, Parque Eduardo VII; Estufa Fria, Av. Sidónio Pais 16. 11-23 de Abr, vários horários.

