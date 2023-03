Palácio Baldaya vai ser amaldiçoado com duas experiências de meter medo ao susto

Cuidado com este 'víruZ', o evento imersivo marcado para as noites de 31 de Março, 1 e 2 de Abril no Palácio Baldaya, em Benfica.

Chamada aos destemidos da cidade: no fim-de-semana de 31 de Março a 2 de Abril, no Palácio Baldaya, em Benfica, viruZ: O início promete trazer um pouco de terror à realidade. Esta nova experiência imersiva apresenta um cenário pré-apocalíptico e a missão dos participantes é salvar a humanidade.

O primeiro desafio, que dura entre uma hora e uma hora e meia, é o jogo imersivo de terror. Com uma arma de gel, os participantes têm de lutar, enfrentando guardas armados, sistemas de segurança sofisticados, armadilhas e criaturas mortais. Pelo caminho há que desvendar enigmas, esconder-se, fugir e matar, tudo para alcançar o objetivo final: sobreviver. Cada participante tem direito a três vidas e há uma versão diurna do jogo (com idade mínima recomendada de 12 anos), para os mais jovens e pessoas com problemas cardíacos.

Já a segunda experiência do viruZ é a escape adventure (uma hora), um desafio onde vários obstáculos têm de ser ultrapassados e tarefas têm de ser cumpridas – atenção que o tempo não será um aliado. Ganha quem perder menos pontos ao longo do jogo. E nem todos podem chegar ao fim.

O custo dos bilhetes, que já estão à venda, varia consoante a experiência: o jogo imersivo de terror tem o valor de 25€ e a escape adventure de terror custa 22€. A experiência arranca às 21.00.

Estrada de Benfica 701A (Benfica). 31 Mar e 1-2 Abr, 21.00. 22-25€

