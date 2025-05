Foram reveladas as ilhas mais (e menos) populares da Europa

Quer se trate de pequenos ilhéus rochosos ao largo da costa de Itália, destinos gregos populares como Santorini, ou as vulcânicas e soalheiras Canárias, uma coisa é certa: a Europa está cheia de ilhas deslumbrantes. Mas, como seria de esperar, muitas das mais famosas ficam a abarrotar durante a época alta.

Então, porque não optar por uma alternativa mais sossegada? Para o ajudar a escolher que ilhas visitar (e quais evitar), a empresa de aluguer de carros Avis analisou a popularidade das ilhas europeias com base no volume de pesquisas e nas hashtags do Instagram.

No topo da lista das mais movimentadas? Ibiza – e, convenhamos, não é propriamente uma surpresa. A ilha espanhola, famosa por ser um dos principais destinos mundiais de festas e discotecas, conta com mais de 20 milhões de hashtags no Instagram e quase 2 milhões de pesquisas mensais, em média.

Malta surge em segundo lugar na lista das mais populares, com mais de 3 milhões de pesquisas mensais e 10 milhões de hashtags, enquanto Maiorca fica em terceiro, com 1,5 milhões de hashtags e, tal como Ibiza, quase 2 milhões de pesquisas mensais.

Não lhe apetece disputar espaço com as multidões nestes destinos? Talvez deva então considerar Lesbos (conhecida como Lesvos em grego), uma das ilhas menos visitadas do norte do Egeu, com apenas 155.000 hashtags e 135.000 pesquisas mensais.

A ilha portuguesa de Porto Santo, na Madeira, garantiu o segundo lugar na lista das mais tranquilas, com apenas 201.000 hashtags e 110.000 pesquisas mensais. Symi, outra ilha grega, ficou em terceiro.

Na verdade, seis das ilhas na lista das menos populares são gregas – continue a ler para descobrir quais são. Ou veja a seleção da Time Out com as melhores ilhas gregas e as melhores praias da Grécia.

As 10 ilhas mais populares da Europa

Ibiza

Malta

Maiorca

Tenerife

Santorini

Madeira

Sicília

Gran Canária

Sardenha

Mykonos

As 10 ilhas menos populares da Europa

Lesbos

Porto Santo

Symi

Skopelos

Cres

Andros

Karpathos

Brac

La Maddalena

Thassos

