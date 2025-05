As melhores praias da Europa para visitar no Verão de 2025

A World’s 50 Best Beaches divulgou o seu ranking das melhores costas da Europa – de Chipre à Islândia, há praias para todos os gostos. Portugal tem quatro praias no top.

Quando se pensa nas melhores praias do mundo, é natural que venham logo à cabeça areais exóticos, tropicais e brancos e mar cristalino. Mas a Europa também guarda verdadeiros tesouros à beira-mar – e o ranking da World’s 50 Best Beaches vem prová-lo.

Cada praia foi avaliada com base em critérios como a vida selvagem, os sons da natureza, as suas características únicas, o grau de preservação, a frequência de dias perfeitos, a presença de comércio, o acesso à água e a calma do mar.

Não é grande surpresa que os destinos mediterrânicos tenham dominado a lista: Itália conseguiu nove entradas, Espanha e Grécia têm seis cada uma, e Portugal surge quatro vezes entre as 50 melhores.

Em primeiro lugar está a Cala Goloritzè, na Sardenha, que também lidera a lista mundial. Esta praia italiana é Património Mundial da UNESCO desde 1995. A entrada custa 7€, mas as águas azuis de sonho e as dramáticas falésias de calcário compensam, sem dúvida.

As praias gregas Fteri e Voutoumi conquistaram o segundo e terceiro lugar, enquanto a Playa de Rodas, em Espanha, ficou em quarto. Mais a norte, a gelada mas deslumbrante Diamond Beach, na Islândia, e a Puinn Sand Beach, na Noruega, também marcaram presença na lista.

No Reino Unido, destacam-se a Three Cliffs Bay Beach, no País de Gales, e as inglesas Porthcurno Beach e Kynance Cove. A praia de Keem, um recanto verde no condado de Mayo, na Irlanda, também foi incluída. Descubra aqui o ranking completo.

Estas são as 50 melhores praias da Europa

Cala Goloritzè, Itália Fteri Beach, Grécia Voutoumi Beach, Grécia Playa de Rodas, Espanha Porto Katsiki, Grécia Santa Guilia, França Keem Beach, Irlanda La Pelosa, Itália Calo des Moro, Espanha Kynance Cove, Inglaterra Ilha Suluada, Turquia Grama Bay, Albânia Diamond Beach, Islândia Cala Macarelleta, Espanha Elafonissi Beach, Grécia Plage de Palombaggia, França Kelebekler Vadisi Beach, Turquia Puinn Sand Beach, Noruega Golden Beach, Chipre Praia da Marinha, Portugal Praia de Cofete, Espanha Pasjača Beach, Croácia Porthcurno Beach, Inglaterra Balos Beach, Grécia Ilhéu de Vila Franca, Portugal Cala Brandinchi, Itália Cala dei Gabbiani, Itália Praia do Camilo, Portugal No Name Beach, Itália Gjipe Beach, Albânia Rabbit Beach, Itália Zlatni Rat, Croácia Blue Lagoon, Malta Sveti Stefan Beach, Montenegro Podrače Beach, Croácia Cala Coticcio, Itália La Concha Beach, Espanha Lotu Beach, França Calanque d’En-Vau, França Nissi Beach, Chipre Praia do Fogo, Portugal Achmelvich Beach, Escócia Ses Illetes, Espanha Haukland Beach, Noruega Martinica Beach, Croácia Arutas Beach, Itália Paradiso del Sub, Itália Jaz Beach, Montenegro Elia Beach, Grécia Three Cliffs Bay Beach, País de Gales

