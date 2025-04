Já são conhecidas as 404 praias com Bandeira Azul em Portugal

Dez anos depois, as praias de Sintra – Adraga, Grande, Maçãs e Magoito – voltam a ser galardoadas com esta distinção.

Haverá pior experiência na praia do que caminhar num areal repleto de lixo ou mergulhar numa água suja? Se quer evitar esta experiência, já foram divulgadas as praias portuguesas que vão hastear Bandeira Azul este ano. São 404 zonas balneares que cumprem os critérios exigentes de qualidade ambiental, segurança, acessibilidade e informação aos banhistas.

O anúncio foi feito esta terça-feira, 30 de Abril, pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE), numa apresentação no Aquário Vasco da Gama, em Oeiras.

Este número representa um ligeiro aumento face a 2024, ano em que 398 praias foram galardoadas. No total, Portugal soma agora 444 distinções, incluindo 18 marinas e 22 embarcações ecoturísticas. Estão também reconhecidos 23 Centros Azuis, estruturas de apoio à educação ambiental em várias zonas costeiras e fluviais.

Praias de Sintra voltam a ser distinguidas

Entre os destaques deste ano está o regresso das praias de Sintra, que voltam a ser galardoadas após dez anos sem candidatura ao programa, nomeadamente, Adraga, Grande, Maçãs e Magoito. Com esta entrada, passa a haver praias com Bandeira Azul em todos os municípios costeiros do país, garantindo uma cobertura contínua de norte a sul, incluindo as regiões autónomas.

Há ainda municípios que se estreiam na lista: Cuba, no Alentejo, e Alcanena, na bacia do Tejo, candidataram-se pela primeira vez e conseguiram ver reconhecidas as suas praias fluviais.

No Norte, que ainda lidera na diversidade entre praias costeiras e interiores, houve uma quebra em relação ao ano passado: perdeu seis praias costeiras e uma fluvial, ficando agora com 75 e nove, respectivamente. Saíram da lista zonas como Árvore (Vila do Conde), Frente Azul, Seca e Silvalde (Espinho), Vila Praia de Âncora (Caminha) e a fluvial de Merelim São Paio (Braga). Entrou uma nova, a praia fluvial do Cavadinho, em Braga.

O Algarve mantém o seu domínio nas praias marítimas, com 85 galardões – menos um do que no ano passado, depois de a praia da Batata, em Lagos, ter perdido a distinção.

O Centro regista agora 33 praias costeiras (mais uma) e 16 fluviais. Estreiam-se as fluviais de Ançã, Olhos de Fervença e Sete Fontes (Cantanhede) e Cornicovo (Penacova), bem como as costeiras da Barra do Sul (Aveiro) e Costa Nova Sul (Ílhavo). Saíram da lista São Pedro da Maceda (Ovar) e várias fluviais do interior centro, como Côja, Louçainha, Mâmoa e Bogueira.

Na região hidrográfica do Tejo, há agora 66 praias costeiras e 15 fluviais com Bandeira Azul. Alcanena entra com a praia de Olhos d'Água do Alviela, e Góis recupera a fluvial de Alvares. Também regressaram à lista as praias costeiras da Adraga, Grande, Maçãs e Magoito (Sintra) e São Julião (Mafra). Saiu a praia fluvial de Sesmo (Castelo Branco).

O Alentejo soma agora 31 praias costeiras (mais duas) e 10 interiores (mais uma). Entraram as praias de Monte Velho e Porto das Carretas/Albarquel (Santiago do Cacém), bem como a fluvial de Albergaria dos Fusos, em Cuba.

Nas regiões autónomas também houve novidades. Nos Açores, 46 praias costeiras foram distinguidas, incluindo a nova entrada da Calheta dos Lagadores, na Ilha Terceira. Na Madeira, há 18 praias com Bandeira Azul, entre elas a Prainha, no Caniçal (Machico).

Pode consultar aqui a lista completa de praias com Bandeira Azul no país.

