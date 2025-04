Estes são os 100 melhores novos hotéis do mundo, segundo a Travel + Leisure

Few and Far Luvhondo, South Africa | Photograph: Booking.com

Escolher os 100 melhores hotéis do mundo não é tarefa fácil – afinal, são muitos os elementos que podem tornar uma estadia verdadeiramente excepcional. Por isso, a Travel + Leisure enviou 64 repórteres a hotéis espalhados por 44 países, à procura das novas aberturas mais impressionantes dos últimos meses. A lista final, composta por 100 unidades, está dividida em seis categorias e inclui desde marcas de renome internacional a pequenos hotéis boutique independentes. Aqui ficam alguns dos nossos preferidos.

Na categoria de Luxo Acessível, que destaca 15 propriedades com tarifas até 300 dólares americanos (262 euros) por noite, brilha o Marisma Camps, na província de Chubut, na Argentina. Descrito como ‘as Galápagos da Patagónia’, situa-se numa faixa de terreno selvagem entre os Andes e o Atlântico. A estadia é em regime de tudo incluído e inclui duas excursões diárias – há inúmeras oportunidades de observar a vida selvagem, com espécies como pinguins-de-magalhães, leões-marinhos e cinco diferentes baleias.

Na categoria de Hotéis Urbanos, encontra-se o 100 Princes Street, um hotel de 30 quartos que anteriormente foi a sede escocesa da Royal Over-Seas League, em Edimburgo. O orgulho nacional está bem presente: haggis ao pequeno-almoço, os sinais de ‘não incomodar’ são sporrans (bolsas tradicionais usadas com o kilt) e as suites têm nomes inspirados em famosos exploradores.

No grupo das Estadias de Luxo, destaca-se o Few & Far Luvhondo, que oferece uma experiência neutra em carbono nas montanhas Soutpansberg, na África do Sul. Tem apenas seis suites (todas decoradas com arte local e alimentadas por energia solar), bem como um spa e uma quinta que fornece produtos frescos para o restaurante. Ah, e ainda dispõe de um teleférico com bar a bordo – porque não?

As outras categorias incluem Charme Internacional, Junto à Água e Resorts nos EUA – pode consultar a lista completa no site da Travel + Leisure.

