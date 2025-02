Estes são os melhores novos hotéis de luxo no mundo, segundo o ‘Forbes Travel Guide’

Photograph: The Maybourne Beverly Hills | |

O que não falta são hotéis espalhados pelo mundo, de enormes resorts a pequenos alojamentos boutique, de hotéis económicos a extravagantes, de negócios bem estabelecidos a novas aventuras.

Para ajudar a perceber quais as melhores novas aberturas, o Forbes Travel Guide envia todos os anos uma equipa de "investigadores incógnitos" para avaliar a qualidade do serviço (que representa 70% da pontuação) e as instalações (os restantes 30%), compilando um resumo.

Em 2025, 20 hotéis de cinco estrelas que abriram recentemente foram incluídos nos Star Awards – e um deles foi o The Maybourne Beverly Hills, um clássico ao estilo colonial espanhol, com vistas maravilhosas, a poucos passos da Rodeo Drive.

O Ritz-Carlton Hong Kong, que mora entre o 102.º e o 118.º piso do Centro Internacional de Comércio da cidade, é o hotel mais alto do mundo, segundo o Forbes Travel Guide, e garantiu o seu lugar na lista deste ano das melhores novas aberturas.

Para algo um pouco menos movimentado, o Waldorf Astoria Seychelles Platte Island é um resort com 50 vilas, escondido entre as árvores tropicais exuberantes desta ilha deslumbrante, à porta daquelas águas cristalinas e da areia branca digna de postal.

Há muito mais de onde estes vieram – leia mais sobre os melhores novos hotéis de cinco estrelas do mundo, ou veja todos os outros hotéis, cruzeiros, restaurantes e spas distinguidos na página do Forbes Travel Guide aqui.

Os melhores novos hotéis de cinco estrelas no mundo, segundo o Forbes Travel Guide

Capella Hanoi, Vietname

Castelfalfi, Itália

RiverView Ranch, EUA

The Paiza Collection at Marina Bay Sands, Singapura

Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Seychelles

The Canyon Suites at The Phoenician, EUA

Mandarin Oriental, Costa Navarino, Grécia

Rosewood Villa Magna, Espanha

Epic Tower at Studio City Macau, China

Raffles at Galaxy Macau, China

The Maybourne Beverly Hills, EUA

The Cadogan, A Belmond Hotel, Reino Unido

Raffles London at The OWO, Reino Unido

The Ritz-Carlton, Hong Kong, China

Rosewood Guangzhou, China

Carlton Cannes, a Regent Hotel, França

One&Only Royal Mirage – The Residence, Emirados Árabes Unidos

Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve, Indonésia

Four Seasons Hotel Baku, Azerbaijão

The St. Regis Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos

Precisa de mais inspiração para planear a sua viagem de luxo? Demos um olho nas classificações da Fodor’s Travel, dos World’s 50 Best Hotels e um resumo do TripAdvisor.

O seu campeonato é outro? Aqui encontra os Airbnbs mais românticos do mundo. E se for para ir para fora cá dentro, o melhor é ir já comprar a Caixa 2por1 Deluxe: 10 Grandes Hotéis de Portugal de 2025, com estadias inesquecíveis a preço de saldo.

