Fortaleza do Guincho oferece menus mais baratos para jovens até aos 30 anos

Estar de caras e à mesa com a alta cozinha não é alcançável por todos. A pensar nisso, a Fortaleza do Guincho terá até Fevereiro do próximo ano um menu de degustação especial para jovens até aos 30 anos. O preço é reduzido, a experiência mantém-se a de uma estrela Michelin.

A mais recente iniciativa do restaurante passa por tornar as segundas-feiras num dia especial para os jovens entusiastas da gastronomia: se tiver até 30 anos, pode usufruir de um menu que inclui snacks, entrada, prato de peixe e sobremesa por apenas 55€. Os vinhos estão incluídos e fazem parte de uma selecção do sommelier do restaurante.

A cozinha da Fortaleza do Guincho, com uma estrela Michelin, mudou para responder ao que a sua localização exigia – uma carta mais virada para o mar e assente na sazonalidade. Em Novembro do ano passado, o sous chef Gil Fernandes subiu de posição e ficou a comandar a Fortaleza.

“A Fortaleza é uma casa clássica, mas tem o seu quê de contemporâneo com as actualizações da cozinha e da carta. Estas novas gerações sabem que foi uma casa de referência e é importante manter essa imagem – e, para isso, eles precisam de vir cá conhecer”, explica Gil Fernandes.

Os pratos servidos fazem todos parte da carta e dos menus fixos do restaurante, fazendo corresponder sempre “os produtos e a sua sazonalidade aos pratos apresentados”, remata o chef. A começar a refeição, que dura em média duas horas e meia, há uma caixa de madeira que chega à mesa bem composta com folhas de couve recheadas com tártaro de camarão, regadas com um molho que cai gota a gota para recriar o sistema de irrigação.

Segue-se o snack de moreia crocante, uma salada de polvo grelhado, a combinação improvável de lula com morcela e maçã ou a raia cozinhada a baixa temperatura com esmagada de batata. Nos doces, por esta altura, pode apanhar uma sobremesa com marmelo e queijo da ilha, ou um prato composto com crocante e gelado de avelã e cogumelos feitos de merengue com caramelo.

“Por vezes, as pessoas têm a ideia de que isto é todo um universo distante, mas queremos quebrar esse estigma do exclusivo. Qualquer casa precisa de vida, de jovens, de novas gerações que se entusiasmem pela gastronomia”, acrescenta Petra Sauer, directora do Hotel Fortaleza do Guincho. “Portanto, adaptamo-nos a uma gama de clientes mais jovem, mas tudo o que é técnica e produtos mantêm-se, tal como o serviço habitual do restaurante”.

O menu está disponível até Fevereiro de 2020, sempre sujeito a reserva prévia (restaurante@guinchotel.pt), para assegurar que tem lugar na sala que alberga a mais antiga estrela Michelin da zona de Lisboa (2001) e vista para o mar do Guincho.

Fortaleza do Guincho. Estrada do Guincho (Cascais). 21 487 0491. Todas as segundas de Novembro a Fevereiro de 2020. reservations@guinchotel.pt. 55€.

