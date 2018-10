Fórum Fantástico: uma reflexão sobre Lisboa e os 200 anos de Frankenstein

Palestras, debates, lançamentos, sessões de autógrafos e outras iniciativas paralelas compõem a programação do Fórum Fantástico, em mais uma edição que acontece de sexta a domingo na Biblioteca Orlando Ribeiro. O evento que dá a conhecer o trabalho de autores e académicos nacionais e estrangeiros na área do fantástico e ficção científica tem deixado a sua marca desde 2005.

Esta edição tem âncora na cidade de Lisboa, uma ponte entre o passado e o presente da capital, com o debate “A Lisboa que teria sido… a Lisboa que poderá ser”, que acontece sexta às 17.00 com João Seixas, João Barreiros, Edgar Pêra e Carlos Páscoa ao leme da conversa.

No mesmo dia, destaque também para a inauguração da exposição “Nos 25 Anos de Filipe Seems”, às 18.30, sobre o livro escrito por Nuno Artur Silva e desenhado por António Jorge Gonçalves, que conta a história de um herói de uma Lisboa imaginada, um detective dedicado à caça ao tesouro. A seguir à inauguração há uma conversa com os autores.

No sábado, o momento de glória do Fórum Fantástico acontece com a celebração dos 200 anos de Frankenstein, um debate com Maria Rosário Monteiro, Ricardo Monteiro, José Bragança de Miranda e Teresa Botelho, às 17.15. Durante a tarde, entre as 13.00 e as 17.00, não estranhe se vir passar personagens de Star Wars em tamanho real pelo recinto, são membros do Stars Wars Clube Portugal que vão estar a animar o Fórum e a tirar fotografias com os fãs.

O último dia de festival é marcado por várias várias sessões na Fonoteca de Lisboa, uma delas de homenagem à escritora Ursula K. Le Guin, coordenada por Luís Filipe Silva, às 16.30.

No que toca a aprender alguma coisa, pode sempre inscrever os mais pequenos no workshop de escrita, na sexta, dia 12, da responsabilidade de Bruno Martins Soares e Pedro Cipriano – marque encontro para as 10.30 – e no sábado têm à sua espera um workshop para desenhar super-heróis.

No domingo, dia 14 às 10.30, há um workshop sobre enquadramento de personagens em histórias com Chris Wooding, autor britânico que traz na bagagem 20 livros publicados, com destaque para O Mistério de Alaizabel Cray.

Estrada de Telheiras, 146. Sex-Dom 10.30. Inscrições: forumfantastico@gmail.com. Entrada livre.

