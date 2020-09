Fotografia, vidrados e plantas tintureiras: os workshops de Outono do Museu do Oriente

O uso de máscara é obrigatório ao longo das sessões, cuja inscrição é feita através do site do Museu do Oriente.

Não há mês em que o Museu do Oriente não encha a agenda com workshops e Outubro não será excepção. A entrada do Outono traz também novos workshops ao museu que quer ensinar os mais curiosos em áreas tão distintas como a fotografia de viagem, os vidrados e até tingimento com plantas. As inscrições estão abertas.

Se não foi daqueles que durante a quarentena se dedicou a aprender algo novo então pode estar aqui uma oportunidade para o fazer. O primeiro dos workshops de Outono do Museu do Oriente é dedicado à fotografia de viagem, e decorre a 10 de Outubro (10.00-18.00, 60€), dando aos participantes as bases da fotografia digital e os encantos da edição e da sua aplicação criativa – o fotógrafo Nuno Lobito é quem encabeça a sessão.

Para quem gosta de se dedicar à artes manuais e à decoração tem aqui pano para mangas num workshop de vidrados, que decorre ao longo de várias sessões nos dias 13, 14, 15 e 21 de Outubro (18.00-20.00; 180€).

As sessões convidam os participantes a experimentar receitas de vidrados, com alguns momentos teóricos como a introdução à composição do vidrado, a curvas das queimas, atmosferas e a classificação dos vidrados. Já a parte prática implica preparar um vidrado e aplicá-lo, tudo sob a tutela da ceramista Helena Brízido.

O último workshop foca-se nas planta tintureiras do Oriente, a 24 de Outubro (10.00-13.00/14.30-18.30; 60€), e propõe a iniciação a um universo natural e cheio de simbolismo – desde a introdução e metodologia até ao tingimento com este tipo de plantas. Durante a aula haverá espaço para a experimentação destes corantes naturais que há muito nos chegaram do Oriente. Os materiais já estão incluídos no valor do workshop.

Tal como nas actividades que tem realizado ao longo dos últimos meses, a lotação está limitada e as distâncias nos locais onde decorrem os workshops serão cumpridas, assim como o uso de máscara será obrigatório.

Museu do Oriente. Avenida Brasília, Doca de Alcântara. A partir de 10 de Outubro.

