Jardins do Palácio Nacional de Queluz recebem concertos e visitas nocturnas gratuitas

A Câmara Municipal de Sintra está a preparar-se para assinalar as Jornadas Europeias do Património com a promoção de concertos e visitas nocturnas aos jardins do Palácio Nacional de Queluz. A iniciativa, que decorre já nas noites de 25 e 26 de Setembro, é gratuita, mas tem lotação limitada. O melhor é reservar lugar.

Os concertos vão realizar-se na Escadaria Robillion em dois horários distintos, às 21.00 e às 22.00. A banda sonora estará a cargo do duo de guitarras (dia 25) e do duo de piano e violino (dia 26) do Conservatório de Música de Sintra, cujas actuações vão ser precedidas (às 20.00 e às 21.00) de uma visita aos jardins do Palácio, incluindo aos jardins superiores, à Cascata Grande e ao Jardim Botânico.

Além destas duas propostas, a Câmara Municipal de Sintra também promove um momento musical ao ar livre durante a tarde de 27 de Setembro. Nesse dia, os jardins estarão abertos durante o seu horário normal de funcionamento (09.00-18.30) e acessíveis mediante a aquisição de bilhete (a partir de 5€).

Tanto o acesso aos concertos como às visitas nocturnas aos jardins respeitam as recomendações da Direcção Geral-da Saúde, incluindo a lotação limitada. Neste sentido, a participação requer inscrição prévia através de e-mail (programacaocultural@parquesdesintra.pt) até às 23.59 de 24 de Setembro. Para mais informações, basta consultar o site da Parques de Sintra.

Jardins do Palácio Nacional de Queluz. Sex-Sáb a partir das 20.00. Entrada livre, mediante inscrição.

+ Castelo de São Jorge convida-o a desenhar Lisboa em três workshops grátis

+ Leia já, grátis, a edição Time Out Portugal desta semana

Share the story