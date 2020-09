Castelo de São Jorge convida-o a desenhar Lisboa em três workshops grátis

“Desenhar é explorar”: é este o mote das novas oficinas do Castelo de São Jorge, que se junta às Jornadas Europeias do Património já esta semana.

As Jornadas Europeias do Património, que este ano se assinalam sob o lema “Património e Educação”, arrancam esta sexta-feira, 25 de Setembro, e prolongam-se fim-de-semana adentro. Para animar ainda mais a programação, o Castelo de São Jorge junta-se à festa com três workshops de urban sketching. A ideia é dinamizar os espaços do castelo e recuperar a tradição do desenho como forma de registo de viagem.

O primeiro workshop está marcado já para esta sexta-feira, 25, às 10.30, com o ilustrador André Kano, que se irá focar na beleza singular dos elementos urbanos, da gente e dos edifícios através de algumas noções básicas da teoria da cor e da importância da luz.

No dia seguinte, 26, à mesma hora, é a vez de Tomás Reis comandar o workshop de urban sketching. A proposta é simples: desenhar as sete colinas de Lisboa. O Castelo de São Jorge é uma delas, mas quais são as outras seis?

Já no domingo, 27, também a partir das 10.30, Luís Frasco convida-o a desenhar estátuas e as histórias por detrás das personagens retratadas.

A participação nestes workshops é gratuita, mas requer inscrição prévia através de e-mail (info@castelodesaojorge.pt) ou telefone (218 800 620).

Castelo de São Jorge. Sex-Dom 10.30. Entrada livre, mediante inscrição.

